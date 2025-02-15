Türk Kızılay’ın Polatlı Şubesi’nde 2025 yılı Genel Kurulu’nda yapılan seçimle Süleyman Yiğit başkan olarak seçildi.

Türk Kızılay’ın Polatlı Şubesi’nde 2025 yılı Genel Kurulu gerçekleştirildi. Ailesinin rahatsızlığı nedeniyle görevini bırakma kararı alan mevcut başkan Bünyamin Ateş’in yerine, yapılan seçimle Süleyman Yiğit başkan olarak seçildi.

Genel kurulda divan başkanlığını Mustafa Akkaya üstlendi. Kongrede, Kızılay’ın Polatlı’daki faaliyetleri değerlendirilirken, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkanlığa seçilen Süleyman Yiğit yaptığı konuşmada, Kızılay’ın insani yardım misyonunu en iyi şekilde sürdürmek için çalışacaklarını belirterek, görev süresi boyunca gönüllülerle birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Görevi devreden Bünyamin Ateş ise, destek veren tüm üyelere teşekkür ederek yeni yönetime başarılar diledi.

Türk Kızılay Polatlı Şubesi, yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarına yeni yönetimiyle devam edecek.