Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından personel ve gönüllüleriyle farklı noktalarda afetzedelere yardım etmek için depremden etkilenen kırsal kesimlere beslenme, barınma, giyim ve hijyen malzemelerini helikopterlerle ulaştırıyor.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından personel ve gönüllüleriyle farklı noktalarda afetzedelere yardım etmek için depremden etkilenen kırsal kesimlere beslenme, barınma, giyim ve hijyen malzemelerini helikopterlerle ulaştırıyor.

Depremzedelere yardım ulaştırmak için zamanla yarışan Kızılay, Elbistan’a karayoluyla ulaşımda sıkıntı yaşanması sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerle su ve gıda kolilerini bölgeye transfer ediyor. Mehmetçik’in desteğiyle, depremden etkilenen ve helikopterle ulaşılabilecek en uzak noktalara yardım götüren uzman personel ve gönüllüler, tüm ihtiyaçlara cevap verilene kadar yardım çalışmalarını aralıksız sürdürecek.