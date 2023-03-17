Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından, Türk Kızılay yaklaşan Ramazan ayı için de afetzedelere konserve yemek gönderdi. Türk Kızılay, 16 tır dolusu konserve gıdayı İzmir’den deprem bölgelerindeki illere sevk etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yaraları sarmaya devam eden Türk Kızılay, yaklaşan Ramazan ayı için de afetzedelere konserve yemek gönderdi. Türk Kızılay, 16 tır dolusu konserve gıdayı İzmir’den deprem bölgelerindeki illere sevk etti.

Konservelerin üretildiği tesisten yüklenen gıdalar, tırlara yüklenirken, uğurlama törenine katılan Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, büyük bir afetle karşı karşıya kaldıklarını ve Türk Kızılay olarak afet gününden bugüne kadar depremzedelerin yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Baykalmış, alanda kurum olarak görev ve sorumluluklarının devam ettiğini ifade ederek, bugüne kadar deprem bölgesine 7 bin araçla 90 bin ton malzeme sevk ettiklerini belirtti.

Deprem bölgesinde 6 bin personel ve gönüllülerle depremzedelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Baykalmış, “Depremzedelerimiz güvenli konutlarına geçene kadar uzun süreç içerisinde bu insani yardımların devam etmesi gerekiyor. Ramazan ayı yaklaşmakta. Bu vesileyle genel merkezimizin sevk ve idaresinde yaklaşık olarak 2 milyon öğün hazır yemeğin planlamasını gerçekleştirdik. Bulunduğumuz yerleşkeden de bölgeye planlı şekilde sevkiyatlar ulaştırılacak. Bunların içerisinde hazır yemek olarak etli kuru fasulye, barbunya pilaki, nohut, pilav gibi yemekler olacak. Süreç içerisinde milletimizin desteğiyle bu uzun vadede yaraları sarmaya ve insanların yüklerini ve ihtiyaçlarını hafifletmeye çalışacağız. Bu planlamada toplam 42 tır yola çıkacak. Bugün 16 tırı gönderiyoruz. Ramazan ayı içerisinde 42 tıra tamamlayıp 2 milyon öğün bölgedeki lojistik merkezlerine sevk edilecek. Bin temas noktamızda, mobil mutfaklarımız, aşevlerimiz ve gönüllülerimizle köylerimize kadar ulaştıracağız. Yaklaşık 2 bin 856 köyümüze süreç içerisinde insani yardım desteği ulaştırdık” dedi.