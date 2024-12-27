Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2025 stratejik planında aşevlerinin sayısını artırmayı ve 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz giyim malzemesi temin edebileceği butiklerin sayısını da artıracaklarını vurguladı.

Türk Kızılay, 156 yıllık yardımlaşma geleneğini bağışçı ve gönüllülerinin desteğiyle sürdürmeye devam ediyor. Ankara’da yaşayan 65 yaşındaki hayırsever Sebahat Tekin, Türk Kızılay’a yaptığı 8 taşınmaz bağışıyla örnek bir davranış sergiledi. Bu önemli bağış sayesinde, Kırıkkale’deki aşevi tamamen yenilendi ve Tekin’in anne ve babası Ahmet-Hatice Balıkçıoğlu’nun isimleri ölümsüzleştirildi. Yenilenen aşevi, haftanın 6 günü 300 kişiye 3 çeşit sıcak yemek sunacak şekilde yeniden tasarlandı. Ayrıca, afet durumlarında kapasitesini 5 bin kişiye çıkarabilecek şekilde planlanan tesis, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yılmaz, törende yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 44 aşevi, 157 ikram aracı ve mobil beslenme birimiyle ihtiyaç sahiplerine hizmet sunduklarını belirterek, her gün 41 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını ifade etti.

Başkan Yılmaz, aşevlerinin sosyal dayanışmanın bir simgesi olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye genelinde 44 aşevi ve 157 ikram aracıyla toplamda 201 mobil birimimiz bulunuyor. Her gün 41 bin insanın evine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bu yemekler, bazen tek başına yaşayan bir Ahmet Amca’nın kapısını çaldığımızda ’Allah razı olsun, kapımı çalan yoktu’ dediği anlamlı bir hizmet haline geliyor. Aşevleri, toplumumuzun el ele vererek kimseyi yalnız bırakmama kararlılığının bir göstergesidir" dedi.

"81 ilimizin hepsinde bir aşevimiz olsun istiyoruz"

Aşevlerinin diğer ihtiyaçların karşılanmasında da bir köprü görevi gördüğünü belirten Yılmaz, "Kızılay dediğimiz zaman, bağışçılarımızdan aldığımız emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerini bularak ulaştırma sorumluluğumuz var. Aşevleri bize bu sorumluluğu yerine getirme imkanı sağlamış oluyor. Aşevinin olduğunu bilen o ihtiyaç sahipleri, o aşevine geldikleri zaman aslında onların diğer ihtiyaçlarını da karşılamış oluyoruz. Dolayısıyla biz, aşevlerini her ilimize yaygınlaştıracak şekilde bir projemizin başlangıcını yapmış ve hedefini almış durumdayız. Bugün 44 tane aşevimiz var. Ama birkaç sene içinde 81 ilimizin hepsinde bir aşevimiz olsun istiyoruz. Bu aşevi, tarihimizden gelen bir ocak olsun istiyoruz. Kurbanını, adağını bağışlamak isteyenlerin, bulundukları ildeki aşevine bağış yapmasını istiyoruz. Sosyal yardımlaşma vakfımızdan, Valiliğimizden, belediyemizden, zaten hep birlikte yürütülen bir hizmettir" diye konuştu.

"Hiç kimsenin aç uyumamasını sağlamaktır bizim ana hedefimiz"

Yılmaz, "İkinci yönü Türk Kızılay, afet zamanlarında beslenmeden sorumlu. İster afet olsun, ister seferberlik olsun. Ne zaman bizim ülkemizde bir ihtiyaç olursa afet ve acil durum anlamında Türk Kızılay’ın ana sorumluluğu, dakikalar içinde, bir saati bulmayacak şekilde oraya sıcak yemeği ulaştırmaktır. Bu anlamda sadece Türk Kızılay’ı değil, beslenme platformlarını da koordine ederek hiç kimsenin aç uyumamasını sağlamaktır bizim ana hedefimiz." dedi. Afet ve acil durumlarda Kızılay’ın ana sorumluluğunun beslenme hizmeti sağlamak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türk Kızılay’ı olarak günlük 1 milyon yemek çıkarma kapasitemiz var ama 41 bin yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Afet olduğu zaman çok hızlı bir şekilde yedek gücümüzü devreye alarak 1 milyon kişiye aynı gün içinde sıcak yemeği sunabilir hale geliyoruz. Amacımız da bu kapasiteyi artırmak" ifadelerini kullandı.

"İnsanların ulaşabileceği aşevlerinin sayısını artıracağız"

2025 yılı stratejik planları kapsamında aşevlerini tüm illere yaymayı hedeflediklerini açıklayan Yılmaz, "2025 yılıyla alakalı yaptığımız stratejik planda 2 tane önceliğimiz var sosyal yardım alanında. Bunlardan bir tanesi, kalıcı bir şekilde aşevlerimizin sayısını artırmak. Standartları zaten belli. İnsanların ulaşabileceği aşevlerinin sayısını artırmak, yaygınlaştırmak, görünürlüğünü artırmak ve bir anlamda da insanlarımıza sahiplendirmek. İkinci hedefimiz de butiklerimizin sayısını artırmak. Butik dediğimiz zaman da bizler, ihtiyaç sahiplerinin istedikleri zaman mağazadan farklı olmayan mekanlara girerek ihtiyaç duydukları herhangi bir giyim malzemesini kabinlerde deneyip ’Ben bunu istiyorum’ deyip, evlerine dönmesini içeren bir yapı" diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kırıkkale Vali Yardımcısı Oktay Erdoğan, hayırsever Sebahat Tekin ve ailesi ile davetliler tarafından aşevinin açılış kurdelesi dualarla kesildi. Açılışın ardından Yılmaz ve beraberindekiler, aşevini gezerek personele kolaylıklar diledi.