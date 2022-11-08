Suriye’nin İdlib kentinde bin 600 öğrenciye eğitim verecek okulun açılışını yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Şu ana kadar 60 bin civarında briket ev inşa edildi, hak sahiplerine teslim edildi ve bu sayıyı 100 bine çıkartacağız" ifadelerini kullanarak, Suriye’de yaşayan insanların yardım alabilmesi için Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısının açık kalması gerektiğini vurguladı.

Suriye’nin İdlib kentinde bin 600 öğrenciye eğitim verecek okulun açılışını yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Şu ana kadar 60 bin civarında briket ev inşa edildi, hak sahiplerine teslim edildi ve bu sayıyı 100 bine çıkartacağız" ifadelerini kullanarak, Suriye’de yaşayan insanların yardım alabilmesi için Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısının açık kalması gerektiğini vurguladı.

Türk Kızılay tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de inşa edilen bin 600 öğrenciye ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim verecek 22 derslikli Osman Ertem Okulu, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindekiler tarafından açıldı. Okul açılışının ardından Killi mevkiinde bulunan briket evlerin olduğu bölgede sağlık ocağının temeli atıldı.

Türkiye’de yaşayan ve ülkelerine gönüllü dönmek isteyen insanların yaşayacağı mekanlar oluşturmaya gayret ettiklerine dikkat çeken Kınık, "Şuana kadar 60 bin civarında briket ev inşa edildi hak sahiplerine teslim edildi ve bu sayıyı 100 bine çıkartacağız. Kızılay olarak bölgede 7 kampımız, 12 yetimhanemiz, 25 bin insana düzenli yardımlarımız var. Bu bölgedeki insanlar özgür vatanlarına kavuşana kadar biz bu bölgedeki yardımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

"Cilvegözü sınır kapısının açık kalması gerekiyor"

Türkiye’den dönmek isteyenlere destek olunacağının altını çizen Kınık, ”Buradaki insanların insani ihtiyaçları çok büyük ve dünyadan gelen yardımlar çok kısıtlı. 2023 yılının ocak ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İdlib’in tek soluk borusu olan Reyhanlı gümrük kapımızın kapatılması konuşulacak ve dünyadan gelen uluslararası yardımların buradan içeriye girişlerinin engellenmesi gündeme gelecek. 10 Ocak’taki bu karar geçerse İdlib’in dünya ile bağları ,insani yardım bağları kesilmiş olacak” dedi.

Suriye’de yaşayan insanların yardım alabilmesi için Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısının açık kalması gerektiğini vurgulayan Kınık, ”Bu insanların tek hayata tutunabilecekleri kapı Türkiye’den gelen insani yardım kapısıdır. Bu kapının açık kalması gerekiyor. Buradan dünyaya sesleniyorum. Siyasi çekişmeler, buradaki insanların hayatıyla kıyasladığımız zaman çok değersiz. Siyasi hesaplar başka yerlerde dürülmeli bu insanların ihtiyaçları gündeme geldiğinde onlar merkezli olmalı ve kurbanların gözünden bakılmalı ve empati kurulmalı. Buradaki 4 milyon insanın yaşayacakları başka mekanları kalmadı ve bu kapımızın açık kalması çok önemli” ifadelerini kullandı.