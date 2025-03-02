Ramazan ayını yıkımın gölgesinde karşılayan Gazze halkına desteğini sürdüren Türk Kızılay, ilk gün itibariyle günlük 30 bin kişilik iftarlık dağıtımına başladı. Kızılay, bir yandan da gıda kolileri dağıtarak ailelerin mutfak ihtiyacına destek oluyor.

Türk Kızılay, ‘Bu Ramazan da kalbimiz bir soframız bir’ sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında başta Gazze olmak üzere delegasyonlarının bulunduğu toplam 18 ülkede ihtiyaç sahiplerini destekliyor. Gazze’deki insani krizin etkilerini hafifletmek için ilk günden beri bölgeye yönelik yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay, Ramazan ayını yıkımın gölgesinde karşılayan Gazze halkını desteklemeye devam ediyor.

Ramazan hazırlıkları kapsamında bölgede gıda kolisi dağıtımlarına başlayan Kızılay, 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımıyla Gazze halkına ilk iftar desteğini de sundu. Gazze’nin kuzeyinde Rimal ve Derilbelah bölgeleri ile güneyde Han Yunus ve Refah’ta dağınık yerleşimlerde iftarlık yemek dağıtımı yapan Kızılay, Ramazan boyunca Gazze’de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak.

Ailelerin bir aylık temel mutfak ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan gıda kolilerini de dağıtmaya başlayan Kızılay, Gazze’de 50 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Türk Kızılay, Ramazan ayına özel olarak planlanan bin tonluk yeni bir ‘İyilik Gemisi’ni de Gazze halkına ulaştırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gazze için bağış kanalları

Türk Kızılay’ın Ramazan kampanyası kapsamında Gazze’de gıda yardımlarına Filistin Gıda Yardımı ve Filistin İftar/Sahur seçenekleriyle katkı sunmak mümkün. Hayırseverler GAZZE yazıp 2668’e SMS göndererek 50 lira bağışta da bulunabilir. Detaylı bilgiye kizilay.org.tr/ramazan adresi, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı, mobil uygulama ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubeleri aracılığıyla ulaşmak mümkün.