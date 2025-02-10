Türk Kızılay Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Evde Bakım Rehberliği ve Destek Projesi kapsamında 27-30 Ocak 2025 tarihleri arasında Türk Kızılay Bursa İl Merkezi’nde Kızılay Kadın gönüllülerine Engelli ve Yaşlı Bakım Eğitici Eğitimi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Türk Kızılay Bursa’da engelli ve yaşlı bakımı eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörlüğü öncülüğündeki Sosyal Hizmetler Direktörlüğü’nden eğitmenler ile Kızılay Akademi Direktörlüğü’nden Eğitim ve Öğretim Programları Geliştirme Uzmanları eşliğinde gerçekleştirildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, bakım gereksinimli bireyler ve bakım verenlerine ziyaretlerle sağlıklı okuryazarlığı arttırmaya ve topluma katkı sunmaya devam edecek.

Türk Kızılay, bu projeyle evde bakım hizmetlerine yönelik nitelikli insan kaynağını artırmayı ve toplumun en kırılgan kesimlerine destek olmayı hedefliyor.