Türk Kızılay Bilecik Şubesi “Şenlendirme” projesi çerçevesinde ‘Harekete Geç’ sloganıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi “Şenlendirme” projesi çerçevesinde ‘Harekete Geç’ sloganıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Projesi çerçevesinde belirlenen ortaokul öğrencilerine Türk Kızılay tanıtımı, sağlıklı yaşam ve teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi. Toplamda 487 öğrenciye ulaşan şube, eğitimlerden sonra öğrencilere spor yaptırılarak meyve ikramında bulundu.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi Şube Başkanı Sevcan Uzun, yapmış olduğu açıklamada "Çocuklarımız bizim geleceğimiz onların bilinçlenmesi sağlıklı olması tüm bireylerin görevi. Biz de Kızılay ailesi olarak gençlerimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onları iyiliğe gönüllü olmaya ve bilinçli bir birey olmaları için uğraş veriyoruz" dedi.