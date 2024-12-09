Kanser hem Türkiye'de hem de dünyada en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Ancak kanserde erken teşhis tedavi başarısını artırmada ve yaşam süresini uzatmada hayati önem taşıyor. Türk Kanser Derneği, bu farkındalıkla ücretsiz olarak kanser taraması hizmeti sunuyor ve toplum sağlığını desteklemeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünya genelinde kanser vaka sayıları hızla artarken, Türkiye de bu küresel eğilimin bir parçası. Vaka sayısının arttığı bu tabloda kanser sebepli yaşam kayıplarının da artmaması için erken teşhis büyük önem taşıyor. Erken teşhis edilen kanserlerin tedavisinde başarı oranı %90’a kadar ulaşabiliyor. Ancak bu başarı düzenli taramalar ve farkındalık çalışmalarıyla mümkün oluyor.

TÜRK KANSER DERNEĞİ ÜCRETSİZ TARAMA HİZMETİ SUNUYOR

1964 senesinden beri kanserle mücadele için çalışan ve milyonlarca kişinin hayatına dokunan Türk Kanser Derneği, erken teşhisin hayati önem taşıdığı bilinci ve farkındalığıyla ücretsiz kanser tarama hizmeti sunuyor. Bu hizmet kapsamında vatandaşlarımız yaşadıkları ilde, yaş ve cinsiyetlerine uygun olan kanser tarama programlarından ücretsiz olarak faydalanıyor.

Türk Kanser Derneği Sağlık ve Eğitim Direktörü Tuğçe Kuştur "Kanserle mücadelede en güçlü silahımız erken teşhistir ve bu da düzenli olarak yaptırılan taramalar ile mümkün. Sunmuş olduğumuz ücretsiz tarama hizmetinin toplumun her kesimine ulaşmasını sağlamak en büyük hedefimiz. Herkesi, ücretsiz tarama programımıza katılmaya davet ediyoruz." diyerek herkesin bu hizmetten faydalanması için çağrıda bulunuyor.

NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

Türk Kanser Derneği’nin ücretsiz kanser tarama hizmetinden faydalanmak için Dernek’i arayabilir veya web sitesindeki formu doldurarak kolayca kayıt oluşturabilirsiniz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, Dernek tarafından sizin için uygun tarama programı belirleniyor ve yaşadığınız ildeki derneğin anlaşmalı hastanelerinden randevunuz alınıyor. Alınan bu randevuya katılarak ücretsiz taramanızı yaptırabilirsiniz. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır! Düzenli taramalarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin.