Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nde Gazipaşa’nın Yakacık Mahallesi’nde yetişen kahve bitkisi tanıtıldı.

Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nde konuşan Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, Türk kahvesinin artık Türk topraklarından temin edileceğini söyledi. Özçelik, geçtiğimiz yıllarda Gazipaşa’nın Kaledran (Yakacık) Mahallesi’nde deneme amaçlı ekilen kahve bitkisinin meyve vermeye başladığını dile getirdi.

“Ülke ekonomisine katkı sağlayacak”

Projeyi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün (BATEM) de desteklediğini belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özçelik, Gazipaşa çiftçisinin çok hızlı bir şekilde kahveyi yetiştirip hasadına başladığını ve ülke ekonomisine de ekonomik kazanç sağladığını ifade etti.

“Kahve için uzaklara gitmemize gerek yok”

Dünyaca ünlü kahve markalarının bitkisinin Gazipaşa’da yetiştirildiğine dikkat çeken Özçelik, özellikle Türk kahvesinde en iyi kalite elde edildiği Arabica türü kahve yetiştirdiklerini kaydetti. Özçelik, kahvenin katma değeri yüksek bir ürün olduğuna işaret ederek, “Dünya markası kahveler için artık uzaklara gitmemize gerek yok. Bölgemizin şartlarına uygun bir şekilde kahve bitkimiz yetişiyor. Yakacık Mahallesi’nde yetiştirilen kahve bitkisinin meyveleri toplanıp hasat edilmeye başlandı. Üretimine başlamış olduğumuz kahve bitkisini Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nde tanıtmaktan dolayı da gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.