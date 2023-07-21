Worldpack Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Beşenk, Türkiye piyasasına da doğa dostu en iyi ürünleri kazandırmak adına yurt dışı temaslarını sürdürüyor.

Worldpack, dünya genelinde kaliteli kâğıt ürünleri ve yenilikçi ambalaj çözümleriyle tanınan bir marka olarak çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Türkiye’deki üretim tesislerinde kaliteli kağıt üretimi gerçekleştiren firma, aynı zamanda yüksek kaliteli ambalaj ürünleriyle de sektörde adından söz ettiriyor. Müşteri odaklı yaklaşımıyla bilinen Worldpack, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayarak özelleştirilmiş çözümler sunmakta ve uluslararası pazarda güçlü bir itibar kazanma noktasında istikrarını sürdürüyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Beşenk, yurt dışı ziyaretlerinin firma için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Yeni müşterilerle bire bir görüşmeler yapmanın, firmayı uluslararası arenada daha da güçlendirdiğini ve rekabet avantajı sağladığını ifade eden Beşenk, “Ayrıca, yurt dışı ziyaretleri üretim kapasitesini artırdı ve firmaya yeni iş fırsatları oluşturdu” dedi.

Worldpack’ın son dönemde yaptığı yurt dışı ziyaretlerle birçok yeni müşteri kazandığına dikkat çeken Beşenk, “Firma olarak özellikle Avrupa, Amerika ve Asya gibi büyük pazarlarda etkinlikler düzenlendiğinde bu fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. Bu etkinlikler, firmaya global bir vizyon kazandırmanın yanı sıra sektördeki yenilikleri ve müşteri taleplerini takip etmemizi de sağlıyor.

Worldpack olarak hedefimiz, yurt dışı ziyaretleri ve güçlü bağlantılar sayesinde global çapta tanınan bir marka olmaktır. Firmamız, kaliteli ürünleri, yenilikçi çözümleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hedeflemektedir” diye konuştu.