İnsanlığın varlığından bu yana kadınların en önem verdiği şeyin başında gelen güzellik olgusu, hiçbir dönem engel tanımıyor. Aydın’da bir kadın kuaförün girişimi ile Güney Koreli bir güzellik uzmanı yöredeki kadınların cilt bakımlarını yapmak için 8 bin 500 km yol kat etti. Bir süreliğine Aydın’da kalacağı öğrenilen Güney Koreli Hyounjuu Lee News’in Aydınlı kadınlara hem cilt bakım hizmeti verip hem de bu konuda ilgililere eğitim vereceği öğrenildi.

Türkiye’de kadın berberi anlamına gelen Fransızca kökenli ‘kuaför’ kelimesinin henüz 50 yıllık bir geçmişi olmasına karşın kadınların güzelliği için hizmet veren bu mesleğin geçmişinin yüzyıllar öncesine dayandığını belirten Aydınlı Kuaför İkbal Can, “Aslında kuaförlük mesleği yeni bir meslek değil insanlığın var oluşundan bu yana sürdürülen bir hizmet sektörüdür. Kadınların saçlarını şekillendirerek, ciltlerini de o dönemde çeşitli bitkilerin özeleri ile güzelleşmelerine dair eski çağlardan bu zamana birçok çabası mevcuttur. Bugün gelişen teknoloji ile birlikte saç kesim ve bakım işlemlerine cilt bakımı da eklendi. Biz de hem hizmetlerimizin kalitesini arttırmak hem de Aydınlı kadınların güzelliğine katkı sunmak için Güney Koreli Hyounjuu Lee News’i Aydın’a davet ettik. Bir süre bölgemizdeki kadınlarımıza kendi ülkesinde üretilen özel ürünlerle bakım yapacak ve bu konuda biz de eğitim alacağız” diyerek Güney Kore’deki bu sistemi bundan sonra Aydın’da da uygulayacaklarını söyledi.

“Aydın havası, kadınların cildine olumsuz etkiliyor”

Deyimlere konu olan Aydın Havası’nın birçok güzelliği olduğu kadar bazı olumsuzlukları da olduğunu belirten Kuaför Can, “Efeler Diyarı Aydınımızın kadınları sık değişen Aydın havasından ciddi derecede etkileniyor. Sürekli değişen hava ciltte pullanma, çatlama ve prüzleşmeye neden olabiliyor. Ancak Güney Koreliller’in kullandığı yöntem ile ciltteki tahribat en aza indirilebiliyor. Bu nedenle biz de Aydınlı kadınlara daha iyi hizmet vermek için bu işin uzmanı Güney Koreli Hyounjuu Lee News’i Aydın’a davet ettik” diye konuştu.