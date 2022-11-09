Türk Kadınlar Konseyi Mersin Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Belgin Gürağaç 2. kez Başkan seçildi.

Türk Kadınlar Konseyi Mersin Şube Başkanlığında gerçekleşen ve Divan Başkanlığını İlkay Mahanoğlu , Divan Katipliğini Ayfer Coşkun ve Divan Üyeliğini Seher Yalçın Çetin'in

yaptığı Genel Kurul'da Başkan Belgin Gürağaç güven tazeleyerek yeniden Başkan seçildi.

Gürağaç Başkanlığındaki Mersin Kadınlar Konseyi'nin yeni Yönetim Kurulu ve diğer Yetkili Organları şu isimlerden oluştu ;

Yönetim Kurulu Üyeleri ; Yasemin Altınok , Çise Ciğer Türkoğlu, Gönül KaracanArzu , Arslan Hoşver , Neşe Gelgeç

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ; Aynur Gençay , Mukadder İğret , Gülten Sürmeliler , Yağmur Mengüç , Melike Yılmaz , Aktan Turan Günay

Disiplin Kurulu Üyeleri ; İlkay Mahanoğlu , Ayten Mengüç , Ebru Çalışkan,

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri ; İclal Bekiroğlu , Berin Orbay , Aydan Kayserili

Denetim Kurulu Üyeleri ; Berin Orbay, Ebru Çalışkan , İlkay Mahanoğlu

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri ; Ayten Mengüç Hülya Günel , Seher Yalçınkaya Çetin

Genel Merkez Delegeleri ; Zehra Korkmaz , Neslihan Gerim , Neşe Gelgeç , Gülgün Ciğer

Seçimlerden sonra Kongreyi değerlendiren Başkan Belgin Gürağaç , '' Türk Kadınlar Konseyi Derneği 1959 yılında kurulmuş, kamu yararına hizmet eden gönüllü üyelerin oluşturduğu bir kurumdur.

Uluslararası Dünya Kadın Konseyinin (ICW) ve Avrupa Kadın Konseyinin (ECICW) asil üyesidir.

ICW ve ECICW dolayısıyla Birleşmiş Milletlerde A Kategorisi’nde söz hakkı bulunmaktadır.

ICW ve ECICW dolayısıyla Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği parlamentosunda temsilcilikleri vardır.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği, kadının her konuda statüsünü yükseltmek, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemiz kadınlarını tanıtmak, eğitim programları ile farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek, her türlü ayrımcılığın önlenmesi, toplumsal ve ekonomik adaletsizliğin giderilmesi için çalışmalar yürütmek, kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak amaçlarını taşır Bu amaçlar ve tüzüğümüz doğrultusunda güveninize layık olmaya, projeler üretmeye, etkinlikler yapmaya ve iyilikte buluşmaya devam edeceğiz. En içten sevgilerimle hepinizi kucaklıyorum '' dedi.