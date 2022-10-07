2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Bursa’da düzenlenen ‘Kadın ve Moda Defilesi’, Özbekistan’dan Kırgızistan’a, Azerbaycan’dan Başkurdistan’a kadar Türk kadınının giyim kuşamdaki estetik ve zarafetini gözlen önüne serdi.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Bursa’da düzenlenen ‘Kadın ve Moda Defilesi’, Özbekistan’dan Kırgızistan’a, Azerbaycan’dan Başkurdistan’a kadar Türk kadınının giyim kuşamdaki estetik ve zarafetini gözlen önüne serdi.

Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması sebebiyle yıl boyunca birbirinden farklı organizasyonlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi’ne ev sahipliği yaptı. ‘5. TÜRKSOY Etno-Moda Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Türk Dünyasında Kadın ve Moda Uluslararası Sempozyumu’ çerçevesindeki defile, Heykel’deki tarihi belediye binası önündeki UNESCO Meydanı’nda yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in de izlediği defilede, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tataristan, Azerbaycan, Başkurdistan, Moğolistan ve Tıva cumhuriyetlerinden ünlü tasarımcıların eserleri ‘konuk ülkelerden gelen mankenler tarafından’ sergilendi. Türk kadınının giyim kuşamdaki estetik ve zarafeti, yaklaşık 1,5 saat süren defile ile gözler önüne serildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, defilenin açılışında yaptığı konuşmada, Türk dünyasında kadının zarafetini yansıtan organizasyonu ‘ipeği, kumaşı, tekstili ve tarihiyle ünlü’ Bursa’da gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin ise, “Tarihte bıraktığımız izler gibi, yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz programlarla Türk dünyasında güzel hatıralar bırakmış oluyoruz” dedi.