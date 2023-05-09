Kurtuluş Savaşı’nda 9 aylık bebeğiyle Kastamonu’nun İnebolu ilçesinden aldığı cephaneyi kağnılarla taşırken donarak şehit düşen Şerife Bacı’nın hatırası İstiklal Yolu’nda yaşatılıyor. Şerife Bacı’nın heykeli memleketi Kastamonu’nun ilçesine gelenleri karşılıyor.

Kurtuluş Savaşı’nda 9 aylık bebeği ile cepheye silah taşırken donarak şehit olan ve Türk kadınının sembolü haline gelen Şerife Bacı’nın hatırası İnebolu ilçesinden Ankara’ya cephanelerin taşındığı İstiklal Yoku’nda yaşatılıyor. Daha önce İnebolu ve Kastamonu’da büstleri yapılan Şerife Bacı’nın anısını yaşatmak için memleketi olan Seydiler ilçesinde de heykeli yapıldı. Seydiler Belediyesi girişimleriyle heykel, ilçeye gelen vatandaşları karşılıyor.

“Kurtuluş Savaşının kahramanlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz”

Kurtuluş Savaşının kahramanlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyleyen Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, “Hepimizin bildiği malum olduğu Kurtuluş Savaşında kahramanlıklarıyla öne çıkan Şehit Şerife Bacımızın Seydilerli olması ve burada da ilçemize hakim bir noktada Şerife Bacının heykelinin olmasını çok arzuluyorduk. Bunu da fikir edinerek her ne kadar tam olarak hazır olmasa da sadece burada Şehit Şerife Bacının heykelini yerleştirdik, daha çevre düzenlemesini yapmadık. İnşallah hem ilçemize hem Kastamonu’muza hem de bütün memleketimizin medarı iftiharı Kurtuluş Savaşının kahramanlarını yaşatmak, gelecek nesillere böyle bir heykeli yerleştirerek ebedileştirmek arzumuz. Bunu da gerçekleştirdik. İlçemize hakim bir noktaya Şehit Şerife Bacının heykelini kazandırmak bizler için çok büyük bir mutluluk. Bundan şeref ve onur duyduk. İnşallah çevre düzenlemesini de en kısa sürede yaptığımız zaman ilçemizin tam hakim yerinde çevre yolumuzun ve girişinin güzel bir yerinde yaşayacağından şüphemiz yok. Biz zaten Şehit Şerife Bacı ile birlikte öne çıkan bir ilçeyiz. Bu şekilde Şehit Şerife Bacının heykelini ilçemize kazandırmak benim hayalimdi. Bunu gerçekleştirmekten gurur duyuyorum” dedi.

“Çevre düzenlemesi ve park çalışmasıyla vatandaşlarımız aileleriyle hoşça vakit geçirebilecek”

Seydiler Belediyesi olarak Şehit Şerife Bacı heykelinin bulunduğu bölgede çevre düzenlemesi ve park çalışması yapacaklarını anlatan Başkan Erdoğan, “Bizim asıl amacımız Şehit Şerife Bacı’yı gelecek nesillere aktarmak. İlçemizde küçük çaplı Şehit Şerife Bacı’nın heykelleri bulunuyordu ama buna benzer gerçeğine yakın bir heykeli yoktu. Kağnısı ile o zamanın şartlarındaki öküzleriyle Şehit Şerife Bacı’nın o zor şartlarda Kurtuluş Mücadelesinde İnebolu’dan Kastamonu’ya cephaneye gönderilmek üzere kağnı ile mühimmat taşıdığı cephaneler, Ankara üzerinden cepheye ulaştırıldı. Bu bir Türk kadını için gerçekten kahramanlık destanıdır. Biz onlara layık olmak için çok çalışmamız gerekiyor. Bizim bu yüzden asıl amacımız Kurtuluş Mücadelesinde verilen kahramanlık destanının gelecek nesillere, torunlarımıza, evlatlarımıza bunları aktarmak ve ebediyete kadar yaşatmak. Başka bir arzumuz ya da amacımız yoktur. Çünkü bu vatanı biz hangi şartlarda, nasıl kazanmışız, bunun için ne fedakarlıklarda bulunmuşuz. Ne şartlarda bu vatan vatan olmuş, biz bunu anlatmak istiyoruz ki bunun değerini bilerek bizler önümüze böyle bakmak istiyoruz. Burada belediye olarak çevre düzenlemesi yapacağız. Burası park olacak. Burada çevre düzenlemesi yaptıktan sonra bütün ilçe halkımız buraya gelip dinlenebilecek. Çocuklarıyla hoşça vakit geçirebilecekleri bir alan haline getireceğiz burayı. Burası yaklaşık 600 metrekarelik bir alan. Çokta güzel olacağını düşünüyoruz inşallah” diye konuştu.

“İstiklal Yolu Milli Parkı üzerinde İstiklal Yolu Millet Bahçesini de yaptık”

Seydiler ilçesinin İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı içerisinde bulunduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, “Bizlerde bunun farkındayız. Bu yüzden İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkına layık bir tasarım yaparak İstiklal Yolu Millet Bahçesi yaptık. Burada çalışmalar devam ediyor fakat park bitmek üzere. Bizler, ilçemizde ne ihtiyaç var ise ne eksiklik var ise onu yapmak için buradayız. Diğer eksiklikleri de inşallah en kısa sürede ilçemizde tamamlayacağız” şeklinde konuştu.