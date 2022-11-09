Türk-İş’e bağlı tüm sendika başkanlarının katıldığı başkanlar kurulu toplantısı, Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türk-İş’e bağlı tüm sendika başkanlarının katıldığı başkanlar kurulu toplantısı, Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi, Türk-İş’e bağlı tüm sendika başkanlarının katıldığı başkanlar kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı. Kahvaltılı toplantıya; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ve şube başkanları katıldı.

Petrol İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, Aliağa’nın işçi kenti olduğunu ifade ederek, "10 veya 12 yıldan beri Türk İş’in böyle bir organizasyonu Aliağa’da yapılmıyordu. O yüzden bu organizasyon bizim için önemli. Aliağa bir işçi kentidir. Biz burada bir şeyler yaparken sizlere güveniyoruz. Türk İş ve Türk İş’e bağlı şubeler her zaman yanımızda" dedi.

Hayrettin Çakmak da, "Bizler her ay her bir sendikamızın veya şubemizin organizasyonu adı altında aylık rutin toplantılarımızı yapıyoruz. Gündemimizi masaya yatırıyoruz, faaliyetlerimizi masaya yatırıyoruz" şeklinde konuştu.