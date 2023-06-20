Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin belirlenmesinin ardından, "Asgari ücret tarihinin dolar bazında bakıldığı zaman en yüksek rakamı” dedi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da asgari ücrete ilişkin ilk değerlendirmesini toplantı çıkışında yaptı.

“Enflasyon durmadığı anda zam almanın da bir manası olmuyor”

Atalay, yaklaşık 15 günlük asgari ücret belirleme sürecinin bayramdan önce sonlanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, “Bu süreçte de 2-3 kez Bakan Bey ile görüştüm, dün akşam da Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Geçen sene Temmuz ayında yüzde 30 civarında bir ara zam olmuştu. Bu sene de yüzde 34 civarında bir ara zam oldu. Enflasyon durmadığı anda zam almanın da bir manası olmuyor” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücret tarihinin dolar bazında bakıldığı zaman en yüksek rakamı”

Atalay, önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücrete Temmuz zammı için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” ifadeleri üzerine, “Yıllardır Türkiye’de yaşıyoruz ve Türk lirası üzerinden konuşuyoruz süreci. Dolar üzerinden de baktığımız zaman asgari ücret şu anda 486 dolar seviyesinde. Belki de asgari ücret tarihinin dolar bazında bakıldığı zaman en yüksek rakamı. Bu mükemmel bir şey mi değil. Fakat bugünün şartlarında olması gereken buydu bunu yaptık” açıklamasında bulundu.