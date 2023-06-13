Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi. Toplantının ardından konuşan Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) asgari ücret komisyon üyesi Veli Solak, “Sürecin bayramdan önce bitmesini istiyoruz, toplantıda bir rakam konuşulmadı” dedi.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl’ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi. İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu (TİSK) heyetinin katıldığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının ardından TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonu üyesi ve Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Toplantıda herhangi resmi bir rakam konuşulmadı”

Sürecin bayramdan önce sürecin bitmesini istediklerini belirten Solak, “İkinci toplantı yarın da olabilir, bu akşam da olabilir, ertesi gün de olabilir. Şu an herhangi bit tarih yok. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde toplantının bir an önce bitmesi ve asgari ücretli çalışanların da günün şartlarına göre, yaşana ekonomik krizlere göre, ev kiralarına göre ve hayat pahalılığına göre ücretlerinin güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi önümüzdeki günlerde veya ileriki saatlerde resmi açıklamayı yapacağız. Toplantıda herhangi resmi bir rakam konuşulmadı” değerlendirmesinde bulundu.