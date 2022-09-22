Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen World Food Moscow 30. Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı’nda incelemeler yaptı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen World Food Moscow 30. Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı’nda incelemeler yaptı.

World Food Moscow 30. Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı’na katılan Başkan Celal Kadooğlu fuarda yer alan buğday ve ayçiçek üretici ve tedarikçilerini de ziyaret ederek 2022 sezonu ve sonrasıyla ilgili tedarikçilerden bilgiler aldı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Kadooğlu “World Food Moscow 30. Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı yönetim kurulu üyemiz Ali Çoban ve GAİB Genel Sekreterimiz Bülent Kayalı ile birlikte ziyaret ederek fuara katılan Türk firmalarımızın stantlarında incelemeler yaparak karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Fuarda yer alan buğday ve Ayçiçek yağı üretici ve tedarikçileriyle de görüşerek Türkiye’de bu konuda yüksek deneyim ve tecrübelere sahip firmalarımız hakkında bilgiler verdik. Fuar dönüşü bu görüşmelerimizle ilgili üyelerimize gerekli iletişim bilgilerini GAİB Genel Sekreterliği üzerinden ileteceğiz. Fuarlar ülke olarak katılmamız ve ülke ürünlerimizi tanıtmamız gereken uluslararası platformlardır. Fuara katılan firmalarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye’den fuara katılan ihracatçıları stantlarında ziyaret eden Başkan Celal Kadooğlu ve beraberindeki heyet buradaki iş fırsatlarını ve gündemi değerlendirdi. Başkan Kadooğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden memnun kaldıklarını ifade eden Türk katılımcılar Rusya’da Türk ihracatçıları için önemli iş fırsatları olduğuna dikkat çekerek Başkan Kadooğlu’na ilgisinden dolayı teşekkür etti.