Erzurumlu Maket Ustası Doğan Hattatoğlu tarafından yapılan ve Ulu Cami’de sergilenen Mescid-i Aksa maketi. bu günlerde çok daha fazla ilgi görüyor.

Doğan Hattatoğlu, ömrünü maket sanatına adamış bir zanaatkar. Bin bir emekle, sabırla onlarca eser ortaya çıkardı. Onların içinde en kıymetlileri ise Müslümanlar için önem taşıyan Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa maketleri. Maketlerin en büyük özelliği asıllarına uygun olmaları ve dünya üzerinde Müslümanlara ait bu üç kıymetli mescit maketlerinin aynı mekanda sergilenmeleri. Hattatoğlu, Mescid-i Aksa maketine bakarken bu günlerde Filistin topraklarında artan İsrail zulmü karşısında daha fazla hüzünlü ve üzgün olduğunu ifade etti.

Ölçüleri tek tek karışlarıyla aldı, not etti

Mescid-i Aksa maketinin yapım aşamasını anlatan Hattaoğlu, şöyle devam etti: “Kudüs’e gitmek beni fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Kutsal mekanın ölçülerini almak için detaylı çalışmalara başladım. Mescid-i Aksa’nın fotoğraflarını çekerken İsrail askerleriyle problem yaşadım. İsrail askerleri sürekli takip ettiği için Mescid-i Aksa’nın ölçümlerini metreyle yapamadım. O yüzden duvarlardaki taşların yüksekliğini ve genişliklerini karışlarımla ölçtüm. Çevre ve bina ölçülerini de adımlarımla yaparak hesaplamaları tamamladım."

“Kudüs’e hasret duyanlara imkan veriyoruz”

Kabe-i Muazzama ve Mescid-i Nebevi ile birlikte Erzurum Ulu Cami’de her vakit ziyaret edilen Mescid-i Aksa maketinin her türlü detayı ile bire bir olduğunu anlatan Doğan Hattatoğlu, bu günlerde Filistin topraklarında yaşanan hadiselerin son derece feci boyutlara geldiğini anlatarak, “Tabii insan olarak duygulanmamak da mümkün değil. İslam toplumunun olduğu bir dünyada bir avuç İsrail’e maalesef bir şey yapılamıyor. Bunun da herhalde bir sırrı olsa gerek. Cenab-ı Allah neden bir cezalarını vermiyor? Onu da tabii biz bilemiyoruz. Manevi yönleri farklıdır mutlaka bu işin. Ancak biz burada maketi yaparak ve sergileyerek, insanlara oralara gitmeseler de buradaki makedi görerek Mescid-i Aksa’nın da ne demek olduğunu görme fırsatını vermeye çalıştık. Oraya bir nebzede olsa yaşasınlar istedik. İnşallah Mevlam zulmü bitmesi için bir sebep kılar. Televizyonlarda bu zulmü seyretmek bizleri çok fazla mahvediyor. Elden bir şey geliyor mu? Yürüyoruz, bağırıyoruz, dua ediyoruz. Ama bunda bir sır vardır, mutlaka bizim bilmediğimiz. Allah oradaki Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Maket için Kudüs’ten toprak getirdi

Hattatoğlu, maketin gerçeğine yakın olması için kullandığı toprağı da Mescid-i Aksa’nın bulunduğu bölgeden gizlice aldığını belirterek yaşadığı problemleri şu sözlerle aktardı: "Çalışmamın son günü minyatürde kullanacağım toprağı bir poşete koyarak havalimanına geldim. Havalimanında x-ray cihazında çantalar detaylı olarak arandı. Valizimin içindeki toprak çıkarıldı ve birçok taramadan geçirildi. ’Toprağı niye aldınız, ne yapacaksınız’ dediler. Sadece kendime hatıra olarak aldığımı söyledim çünkü maket için kullanacağımı söyleseydim izin vermeyebilirlerdi. Az daha tutuklanıyordum".