Hazır giyim konferansında konuşan TGSD Başkanı Ramazan Kaya, “2025 yılı ile beraber değeri katma değere çevirerek önümüzdeki dönemlerde daha fazla markalar oluşturacağız. Bu markalar ile beraber online platformlarda hem de Avrupa’da özellikle Amerika’da daha fazla hazır giyimciler boy gösterecek” dedi.

Bu yıl 16’ncı kez düzenlenen İstanbul Hazır Giyim Konferansı başladı. Konferans dünyanın önde gelen markalarını, alım ofislerini, yerel üreticileri ve sektör temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdi. Toplamda 14 oturumun yapıldığı konferansta 31 konuşmacı yer aldı.

“2023 yılında yaşadığımız talepsizliğin devam edeceğini düşünüyoruz”

2023 yılının hazır giyim sektörü açısından durgun geçtiğini belirten Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, “Rrekorların kırıldığı bir geçen sene yaşadık. Bu sene 1 yıldır oluşan talepsizlik ile karşı karşıyayız. Yeni dönemde neler yapacağımızı hep beraber, alım gurupları tedarik gurupları ile beraber konuşuyoruz. Bu konuşmalarımız yarın ikili iş görüşmeleri le devam edecek. Özellikle 2023 yılında yaşadığımız enflasyon ve talepsizlik devam edeceğini düşünüyoruz. 2024’ün ikinci döneminde biraz hareketlilik başlayabilir. Özellikle sektörümüzün 2025 yılından sonra bekleyen sıkıntıları ve yönleri konuşuyoruz. Bu yönlerle ilgili değişimleri ve dönüşümleri anlatmaya çalışıyoruz. Geçmiş alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerektiğini konuştuk. Özellikle tüketici eğilimlerinin farklılaştığı konular geçti. Hızlı modanın yavaş modaya geçmesi, modanın modayı yemesiyle beraber yavaş modada yapmamız gerekenleri konuşuyoruz. Bu iki gün sürecek konferansımızda em alım gurupları hem de üreticiler ile beraber çok ciddi görüşmeler olacak” şeklinde konuştu.

“2025 yılı markalar yılı olacak”

2025 yılında daha fazla markanın oluşacağını belirten Kaya, “Geçen sene yine rekorların kırıldığı bir yıl olmuştu ama maalesef bir yıldır oluşan talepsizlik ve enflasyon ile beraber bir yavaşlama dönemine geçtik. Bu sene yüzde 8 bazında bir ciro kaybımız var. Yüzde 15’te adet bazlı bir kaybımız var. Burada güzel olan bir şey var yüzde 15 civarında ortalama birim değerimizde artış var. Hep söylüyoruz adet peşinde değil değer peşinde koşmamız gerekiyor. Belki önümüzdeki dönemden sonra özellikle 2025 yılı ile beraber değeri katma değere çevirerek önümüzdeki dönemlerde daha fazla markalar oluşturacağız. Bu markalar ile beraber online platformlarda hem de Avrupa’da özellikle Amerika’da daha fazla hazır giyimciler boy gösterecek” dedi.

“İş yapma şekillerimiz değişecek”

Salgının, savaşların, iklim değişikliğinin, yeni nesillerin alışkanlıklarının etkisi ile yeni dönemde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen Kaya, “Bu süreç endüstriler, sanayiler ve sektörler için stratejik bir ikilem oluşturuyor: Eskisi gibi mi devam edeceğiz yoksa dönüşerek mi devam edeceğiz? Biz Türk hazır giyim sektörü için ‘dönüşerek devam’ etmenin kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Bu dönüşümün uzun ve zorlu olacağını da biliyoruz. Firmalarımız, alışkanlıklarımızı ve iş yapma şekillerimiz dönüşecek çünkü başarı için başka şansımız yok. Dolayısıyla bu yolculuğa çıkmaya son derece hazır ve kararlıyız” ifadelerini kullandı.