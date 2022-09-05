Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bu yıl dördüncüsü düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarına (ADEX) katılacak. Platformlarının modellerini ziyaretçilerle buluşturacak olan şirket, katılacak olan heyetlerle olası bölgesel iş birliklerini görüşecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bu yıl dördüncüsü düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarına (ADEX) katılacak. Platformlarının modellerini ziyaretçilerle buluşturacak olan şirket, katılacak olan heyetlerle olası bölgesel iş birliklerini görüşecek.

Dünya havacılık ve savunma endüstrisinin ilk 100 havacılık ve savunma şirketinden biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, tasarımından üretimine yerli, milli ve özgün projelerinin uluslararası bilinirliğine katkı sağlayacak faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye’nin ilk eğitim uçağı HÜRKUŞ, ilk jet eğitim uçağı HÜRJET ve dünyanın sayılı beşinci nesil savaş uçağı projelerinden olan Milli Muharip Uçak başta olmak üzere, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uzay projelerini ADEX’te ziyaretçilerle buluşturacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, ADEX’e katılıma ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya’nın yakından takip ettiği projelerimizi ADEX’e katılacak ziyaretçilerle paylaşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TEKNOFEST çerçevesinde gençlerle buluştuğumuz Azerbaycan’da, bu kez bölge coğrafyasından ülkelerin devlet ve askeri yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile birçok alanda potansiyel iş birliklerini görüşme fırsatı bulacağız” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX), başkent Bakü’de yer alan Bakü Expo Center’da 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.