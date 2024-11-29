Türk Hava Yolları’nın (THY) en uzun rotası olan Sidney’e ilk uçuş gerçekleşti. THY, küresel uçuş ağını 6 kıtada 351 destinasyona ulaştırmış oldu.

Türk Hava Yolları’nın (THY) en uzun rotası olan Sidney’e ilk uçuş gerçekleşti. İstanbul - Sidney arasında 28 Kasım 2024 tarihi itibariyle gerçekleştirilmeye başlanan seferler, haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçakla yapılacak. Yeni rota, Türkiye ve Avustralya arasındaki bağları güçlendirerek turizm, ticaret ve kültürel alanlarda büyümeyi teşvik etmekle birlikte, Türk Hava Yolları’nın güçlü uçuş ağıyla dünyayı keşfetme imkanı sunacak. THY, İstanbul - Sidney arasındaki seferle küresel uçuş ağını 6 kıtada 351 destinasyona ulaştırmış oldu.

“İstanbul-Sidney uçuşlarımız, Avrupa ve Avusturalya arasında bir köprü vazifesi görüyor”

Sidney seferlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Türk Hava Yolları tarihindeki en uzun uçuş rotası olan bu sefer ile ağımıza ikinci Avustralya şehrini eklemekten mutluluk duyuyoruz. İstanbul-Sidney uçuşlarımız, Avrupa ve Avusturalya arasında bir köprü vazifesi görürken, misafirlerimizi de Türk Hava Yolları’nın konforu ve misafirperverliğiyle dünyaya bağlama konusundaki taahhüdümüzü temsil ediyor. Yakın gelecekte seyahati kesintisiz gerçekleştirebilecek menzilde uçakları filomuza dahil ederek, Avustralya’dan İstanbul’a direkt uçuş gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.

“İstanbul’dan başlayan bu heyecan verici yeni rota, havalimanlarımızın kapasitesini artıracak”

THY Genel Müdür’ü Bilal Ekşi’nin ardından söz alan Yeni Güney Galler Eyaleti Çalışma ve Turizm Bakanı John Graham ise, “Türk Hava Yolları’nın Sidney’e gelişini, Sidney’e ziyaretçi sayısında artış sağlayacak önemli bir mihenk taşı olarak görüyoruz. İstanbul’dan başlayan bu heyecan verici yeni rota, havalimanlarımızın kapasitesini artırarak daha fazla ziyaretçiyi Yeni Güney Galler’e çekecek ve eyalet genelindeki turizm destinasyonlarımızda istihdam ve ekonomik büyümeyi artıracaktır. Daha fazla yolcunun havalimanlarımızı kullanması, Minns Hükümeti’nin eyalet çapındaki ziyaretçi ekonomisinde istihdamı ve büyümeyi artırma planının bir parçasıdır” dedi.

"Hem Türkler hem de Avusturalyalı gezginler için en önemli nokta olacağız"

İlk uçuşun gerçekleştiği Sidney Havalimanı’nın CEO’su Scott Charlton ise, "Türk Hava Yolları’nı Sidney’de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu yeni hizmet, Sidney’in zaten güçlü olan uluslararası ağını güçlendirmekle kalmıyor, yolculara Türk Hava Yolları’nın İstanbul’daki geniş merkezi aracılığıyla Avrupa ve ötesine daha fazla seçenek ve bağlantı sunuyor. Türk Hava Yolları, pazara ek rekabet getirmesinin yanı sıra, Yeni Güney Galler’de ikamet eden 15 binden fazla Türkiye doğumlu Avustralyalı ve Türkiye’nin Avustralyalı gezginleri için en popüler destinasyonlardan biri olacağına eminiz” şeklinde konuştu.