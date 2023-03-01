Türk Hava Yolları, CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Fransa’nın Volley Mulhouse takımını 25-19, 25-22 ve 25-22 setlerle 3-0 mağlup etti.
Türk Hava Yolları, CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Fransa’nın Volley Mulhouse takımını 25-19, 25-22 ve 25-22 setlerle 3-0 mağlup etti.
Türk Hava Yolları, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketiyle sebebiyle karşılaşmanın seremonisine “Milletimizin başı sağ olsun” yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesinde ayrıca Türkiye’de yaşanan deprem felaketiyle sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Çeyrek finalde oynanan ilk karşılaşmadan da 3-0’lık galibiyetle ayrılan THY, CEV Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı. Türk Hava Yolları, yarı finalde Savino Del Bene Scandicci (İtalya)-SC Potsdam (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Markus Edholm (İsveç)
THY: Çağla Akın, Dicle Nur Babat, Şeyma Ercan, Zeynep Sude Demirel, Madison Kingdon Rishel, Melis Yılmaz, Kiera Van Ryk, Özlem Tuğral, Bahar Toksoy Guidetti, Hanna Orthmann, Naz Aydemir Akyol, Emily Maglio
Volley Mulhouse: Anna Haak, Dana Schmidt, İpek Van Avermaet, Ajla Paradzik, Julie Oliveira Souza, Amanda Konio, Helene Rousseaux, Christelle Tchoudjang Nana, Myriam Mebarek, Emeline Kalt, Eleonore Zakel, Luckresse Noumssi, Milica Kostoviç, Victoria Mayer
Setler: 25-19, 25-22, 25-22
Süre: 81 Dakika (25-29-28)
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