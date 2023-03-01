Çeyrek finalde oynanan ilk karşılaşmadan da 3-0’lık galibiyetle ayrılan THY, CEV Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı. Türk Hava Yolları, yarı finalde Savino Del Bene Scandicci (İtalya)-SC Potsdam (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türk Hava Yolları, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketiyle sebebiyle karşılaşmanın seremonisine “Milletimizin başı sağ olsun” yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesinde ayrıca Türkiye’de yaşanan deprem felaketiyle sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türk Hava Yolları, CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Fransa’nın Volley Mulhouse takımını 25-19, 25-22 ve 25-22 setlerle 3-0 mağlup etti.

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