Türk Hava Yolları, İstanbul’dan Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’e 10 Aralık 2025 tarihi itibarıyla uçuş başlatacak. Bu destinasyon ile birlikte Kamboçya Türk Hava Yolları’nın Güneydoğu Asya’da sefer yaptığı 7. ülke, Phnom Penh ise bölgede uçtuğu 11. şehir olacak.

Kamboçya’nın gelişen ekonomisine ve Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticarete olumlu katkı sağlaması beklenen Phnom Penh seferleriyle Türk Hava Yolları Uzak Doğu’daki uçuş ağını 20 şehir ve 21 havalimanına ulaştıracak. Başlatılacak uçuş ile bayrak taşıyıcı yolcularına Uzak Doğu’nun önemli destinasyonlarından birine daha kolay erişim imkanı sağlayacak.

Türk Hava Yolları Bangkok konmalı icra edeceği uçuşları, İstanbul’dan Phnom Penh’e Çarşamba, Cuma ve Pazar, Phnom Penh’den İstanbul’a Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi olarak haftada 3 frekans gerçekleştirecek. Uçuşlar 10 Aralık 2025 tarihi itibariyle başlatacak.

Phnom Penh uçuşları hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, Asya’daki uçuş ağımızı sürekli genişletiyor ve bölgedeki stratejik noktalarla bağlantılarımızı artırıyoruz. Phnom Penh uçuşları, bu hedefimizi daha da ileriye taşıyan önemli bir adım olacak. Kamboçya’ya düzenleyeceğimiz uçuşlar, hem turizm hem de iş dünyası için yeni fırsatları beraberinde getirecektir. Ayrıca, Avrupa’dan bu destinasyona uçan tek taşıyıcı olarak, bölgedeki liderliğimizi pekiştireceğiz" dedi.

Türk Hava Yolları, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılan bilet alımlarıyla, 30 Haziran 2026 tarihine kadar İstanbul’dan Phnom Penh’e 659 USD, Phnom Penh’den İstanbul’a ise 649 USD’den başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek. Fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.

Türk Hava Yolları ve uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com üzerinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.