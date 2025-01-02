Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, son olarak İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen Alman smaçör Hanna Orthmann’ı kadrosuna kattı.
Türk Hava Yolları (THY) Kadın Voleybol Takımı, Hanna Orthmann’ı renklerine bağladı. Son olarak İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen Alman smaçör, 2021-2021 yılları arasında da THY kadrosunda yer almıştı.
THY’den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Hanna Orthmann’a yeniden ailemize hoş geldin diyor, takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz" denildi.
Kaynak: iha