2023 CEV Kupası’nda mücadele eden Türk Hava Yolları, çeyrek final ilk maçında 21 Şubat Salı günü deplasmanda Fransa’nın Volley Mulhouse Alsace takımına konuk olacak.

2023 CEV Kupası’nda mücadele eden Türk Hava Yolları, çeyrek final ilk maçında 21 Şubat Salı günü deplasmanda Fransa’nın Volley Mulhouse Alsace takımına konuk olacak.

Türk Hava Yolları, 2023 CEV Kupası’nda, Fransa’nın Mulhouse şehrindeki Palais des Sports Salonu’nda Volley Mulhouse Alsace takımıyla karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.00’de başlayacak. Müsabakayı Hollanda’dan Marco Van Zanten ile İspanya’dan Alexis Fuentes Barrasa hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları’nın başarılı liberosu Buse Kayacan Sonsırma, "Öncelikle ülkece çok zor zamanlardan geçiyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinde aldığımız haberler bizleri çok yıpratıyor, umarım bu zor günleri hep birlikte aşacağız. CEV Kupası’nda ise İtalyan ekibi Busto Arsizio’yu her iki karşılaşmada da mağlup ederek adımızı çeyrek finale yazdırdık. Çok mutluyuz. Bu performansımızı devam ettirmek istiyoruz. Umarım yarın oynayacağımız karşılaşmadan da istediğimiz sonucu alıp tur için avantajlı bir skorla ülkemize döneriz" ifadelerini kullandı.