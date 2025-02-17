Türk Hava Kurumu Fethiye Şubesi, tüm yurtta olduğu gibi Fethiye’de de 100. kuruluş yıl dönümünü törenle kutladı.

Türk Hava Kurumu Fethiye Şubesi yetkilileri ile muhtarların da katıldığı Beşkaza Meydanı Atatürk anıtı önündeki törende ’Genç Kanatlar’ üyeleri de hazır bulundu. Törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunurken, Türk Hava Kurumu Fethiye Şubesi Başkan Vekili Nurdan Çukur, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise yönetim kurulu üyesi Osman Barış Nazlı yaptı. Osman Barış Nazlı konuşmasında, Türk Hava Kurumu’nun 100 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Tayyare Cemiyeti adı ile kurulduğunu ve 10 yıl sonra 1935 yılında isminin Türk Hava Kurumu olarak değiştirildiğini ifade etti. Nazlı, "Türk Hava Kurumu’nun sahibi Türk milletidir. Yüzyıldan bu yana yüce Türk milletinin desteğiyle büyümüş ve ilerlemiş ve yurt genelinde 400’e yakın şube ağı ile havacılığa ve insanlığa büyük hizmetleri olmuş ve olmaya devam etmektedir. Destekleriniz ve güveninizle 3 Mart 2011 tarihinde ülkemizin ilk ve tek Havacılık ve Uzay Bilimleri İhtisas Üniversitesi olarak kurulan Türk Hava Kurumu üniversitemiz ile gururlanıyoruz. Geleceğin pilotları ve havacılık alanında ülkemizin ihtiyacı olan uzman personeli yetiştirerek ülkemiz havacılığına kazandırmaktayız. Kurumumuz tüm Türkiye’de hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşları 11 ile 22 arasında olan gençlerimizi Genç Kanatlar topluluğu adı altında bir araya getirerek bu gençlerimizin havacılık eğitimleri alanında olması gereken en yüksek noktaya ulaşması için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bu vesile ile yurdumuzun değişik köşelerinde bulunan Türk Hava Kurumu’na ait Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Erzincan gibi büyük havacılık eğitim merkezlerinde model uçak, model roket, drone yamaç paraşütü, serbest paraşüt, mikrolayt, yelken kanat, planör gibi sportif amatör havacılık kursları vermekte olup geleceğin havacılarını yetiştirmeye devam etmektedir. Türk Hava Kurumu bir havacılık eğitim kurumudur. Sadece sportif amatör havacılıkta değil, genel havacılık konusunda da çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Sağlık Bakanlığımızın emrinde 7/24 çalışan Avrupa’nın en büyük ambulans helikopter filolarından birisine sahip olmuş olan Türk Hava Kurumu havadan acil hasta, yaralı, organ nakli gibi hizmetleriyle insan hayatını her daim önemseyen kurumumuz bu görev operasyonlarında 2013 yılından bu yana halkımıza büyük hizmetler vermiştir. Havadan yangın söndürme uçaklarımız ile ormanlarımızın korunmasında 1983 yılından bu yana devletimize büyük destekler vermektedir. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ile Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığımız arasında iş birliği protokolü imzalanarak, hava kuvvetlerimizin pilot ihtiyacını karşılamak amacıyla öngörmekte olup bu işbirliği ile her iki kurumunda ortak hedefler doğrultusunda güçlerini birleştirerek Türkiye’nin hava gücünü daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Gelecekte Türk Hava Kurumu’nun yönetimlerini alarak sahiplenecek olan Türk gençliğidir. Türk Hava Kurumu sonsuza dek yaşayacaktır ve yaşatılacaktır. 2025 yılında 1. asrı doldurarak 100. yılını kutladığımız Türk Hava Kurumu’nun 100. yılı ülkemize ve milletimize kutlu olsun" dedi.

Törende daha sonra Genç Kanatlar üyeleri tarafından havacılıkla ilgili şiirler okundu.