Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Başkanı Abdullah Kaya, “Eylül ayı sonu itibarıyla 2 milyar 609 milyon lira borç gözükmekte. Bu borcun 2 milyar 164 milyon lirası bankalara olup, kredi borçlusu da en önemli oranda başkanlığın kendisi” dedi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Başkanı Abdullah Kaya, “Eylül ayı sonu itibarıyla 2 milyar 609 milyon lira borç gözükmekte. Bu borcun 2 milyar 164 milyon lirası bankalara olup, kredi borçlusu da en önemli oranda başkanlığın kendisi” dedi.

THK tarafından kurumun misyonunun gözden geçirilip geliştirilmesi, kurumsal stratejiler ile eylem planlarının tartışılması ve muhtemel tüzük değişikliği çalışmalarına doküman oluşturulması amacıyla ‘Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Çalıştayı’ düzenlendi. ‘Yeni Ufuklara Doğru Güvenle’ temasıyla Milli Kütüphane’de açılış konferansı yapılan çalıştayda, THK’nın öncelikli 5 konusu olan gençlerle ilgili görevler, hava sporları, havacılık endüstrisi, teşkilat yapısı ve finansal yönetim konuları ele alındı. Çalıştay 4-6 Kasım tarihleri arasında yapılacak oturumlarla sürecek.

Çalıştayın açılışında konuşan THK Kayyum Heyeti Başkanvekili Ali Yüksel, THK’nın kapasitesinin geliştirilmesine yönelik ve yeni ufuklara güvenle ilerleyebilmesi adına kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, “Kurucusunun çizdiği vizyon içinde THK’ya hizmet Türk milletine hizmet olarak, bu kurumu sevmeyi ve bu ocağa gönül bağını milletimizi sevmenin bir yansıması olarak görüyoruz. THK’ya ortak akılla ve doğru şekilde katkı yaparak yönlendirmek istiyoruz. Bu nedenle çalıştayımızın teması ’Yeni Ufuklara Doğru Güvenle’ olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.

“THK 21 kalem gelir unsuruna sahipken, bugün itibarıyla sadece 6 gelir kalemi kalmıştır”

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya ise, THK’nın kuruluşundan itibaren genel ve özel bütçelerden yardım, tayyare piyangosu, sigara paket başı alınan ücret, makarna ve iplik fabrikası tesis hakkı, cıva işletmesi, kurban derisi toplama tekeli ve Nutuk basım gelirleri gibi 21 kalem gelir unsuruna sahip olduğunu belirterek, “Bugün itibarıyla fitre-zekat zorunlu toplama yetkisi olmayan ve kurban derisi, bağış, yardım pulu, üye aidatı, kira gelirleri ve iştirak gelirleri olmak üzere 6 gelir kalemi kalmıştır. Kurumun misyonu zaman içinde daralarak gençleri havacılığa yönlendirmek amaçlı sportif havacılık ve genel havacılık alanıyla sınırlı hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

“Eylül ayı itibarıyla 2 milyar 609 milyon lira borç gözükmekte”

Eylül ayına kadarki THK’nın güncel borçlarına ve borçların hangi şirketlere ait olduğuna değinen Kaya, “Eylül ayı sonu itibarıyla 2 milyar 609 milyon lira borç gözükmekte. Bu borcun 2 milyar 164 milyon lirası bankalara olup, kredi borçlusu da en önemli oranda başkanlığın kendisi 1 milyar 285 milyon. Sonra Gökçen A.Ş.’ye 659 milyon borcu bulunmakta. SGK borcu toplam 152 milyon, burada da en önemli borçlu başkanlığın kendisi ve üniversite (THY Üniversitesi). Üniversite SGK borcunun da temel nedeni üniversitenin ve kurucu vakfının pilotaj bölümüne bütün uçuş maliyetlerini karşılanması şartıyla 500 genci alıp gitmeleri. Bu nedenlerle bu tarz şeylere kaynak ayrılmasından dolayı SGK ödemeleri aksamıştır” dedi.

THK Kayyum Heyeti ve THK’ya bağlı kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı çalıştayın 6 Kasım Pazar günü yapılacak kapanış konferansıyla son bulacağı bildirildi.