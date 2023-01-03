Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Türk Hava Kurumu 2022 yılında yaptığı faaliyetleri açıkladı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Türk Hava Kurumu 2022 yılında yaptığı faaliyetleri açıkladı.

2022 yılının başından sonuna kadar yılı dolu dolu geçiren Türk Hava Kurumu faaliyetlerine, THK 97.Yıl Dönümü Kutlaması ile başladı.

Yıl içerisinde Model Uçak Rehber Öğretmen Kursu, Bakıma Muhtaç 40 Çocuğa Model Uçak Kursu verilmesi, Model Uçak Eğitmen Sertifika Töreni ve sertifikaların verilmesi, Kurban Derisi Toplama Faaliyeti, 100.Yılda 100 Çocuk Türk kuşu ile buluşuyor Zafer Coşkusu projesi dahilinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için tarihi yerlerin gezilmesi gibi faaliyetlerde bulunan Kdz. Ereğli Türk Hava Kurumu bu yıl içinde faaliyetlerini dolu dolu geçireceğini belirtti.