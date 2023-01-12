Almanya’da çeşitli rahatsızlıkları bulunan 4 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ambulans uçak ile Türkiye’ye sevk edildi.

Almanya’da çeşitli rahatsızlıkları bulunan 4 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ambulans uçak ile Türkiye’ye sevk edildi.

Almanya’da çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle gördükleri tedaviden memnun kalmayan Cevdet Önder, Deniz Erkardeş, Adem Kalekahyası ve Nazmiye Demirhan isimli Türk vatandaşlarına tedavileri konusunda Türkiye el uzattı. Türk hastalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ambulans uçak ile Frankfurt’tan Ankara’ya doğru yola çıktı. Frankfurt Havaalanı’na ambulanslarla getirilen hastaları, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolos Yardımcısı Gürol Baş, Uluslararası Demokratlar Birliği Hessen Bölge Başkanı Erkan Arslan ve hasta yakınları yolcu etti.