Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Türk Halk Oyunları ekibi, yıldızlar kategorisinde il şampiyonu olarak, bölge yarışmasına katılma hakkı elde etti.

Ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli müsabakalarda boy gösteren Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, başarılı sonuçlar elde ederek, ilçeye gurur yaşatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen, 2025 Kocaeli İl Yarışması’nda boy gösteren Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün Türk Halk Müziği ekibi, Yıldızlar kategorisinde Kocaeli şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Ekip, bölge şampiyonasına katılma hakkını da elde etti. Tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Ekibimizle gurur duyuyoruz. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Kocaeli İl Yarışması’nda şampiyon olduk. Belediye halk oyunları ekibimizi yürekten kutluyor, bölge yarışmasında başarılar diliyorum" dedi.