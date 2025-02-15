Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden ‘Kahtalı Mıçe’ olarak bilinen Mustafa Kahtalı, ince bağırsak kanseriyle verdiği yaklaşık bir yıllık mücadelenin ardından 74 yaşında Antalya’da yaşamını yitirdi.

’Kahtalı Mıçe’ olarak bilinen Mustafa Kahtalı’ya, geçen yıl Şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konulmuş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi süreci başlamıştı. Bağırsaklarında tümör tespit edilen ve karaciğerine metastaz yapan Kahtalı, kemoterapi gördü. Son dört ayını Yaşam Vakıf Hastanesi’nde geçiren sanatçı, bugün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Tedavi sürecinde sanatçı dostları ve hemşehrileri tarafından yalnız bırakılmayan Kahtalı, hastane odasında ve dinlenmek için zaman geçirdiği otelde sevenleri tarafından ziyaret edildi.

Kahtalı Mıçe için, bugün saat 14.00’te Antalya’daki Uncalı Mezarlığı gasilhanesinde yıkama işlemi gerçekleştirilecek. Ardından cenazesi memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesine gönderilecek. Kahtalı’nın cenazesi Adıyaman’a gönderilmeden önce sevenleri tarafından Uncalı’dan uğurlanacak.

Sanatçının cenazesi, yarın saat 11.00’de Kahta’da adını taşıyan kültür merkezinde yapılacak törenin ardından Kahta Çağrı Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakiben Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı’na defnedilecek.