Yakında ilçede tarihi İrfan Yılmaz Konağında kültürel, sosyal ve müzik faaliyetlerini sürdürecek olan Osmaneli Belediyesi sanatsal faaliyetleriyle sanatçılar, ilçedeki gençlerin sanat ile iç içe olma fırsatını tanıyacak.

3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilen altın madeni Cumhurbaşkanı’nı bekliyor

3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilen altın madeni Cumhurbaşkanı’nı bekliyor

Osmaneli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu çalışmaları devam ediyor.

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