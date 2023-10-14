Anadolu Üniversitesi’nde ‘Türk Halk Müziği Konseri’ düzenlenirken, katılımcılar müzik keyfi yaşadı.

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Türk Halk Müziği Konseri” müzikseverlerle buluştu. Anadolu’nun farklı ezgileriyle dinleyicileri buluşturan konser, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda gerçekleştirildi. Konsere çok sayıda müziksever katılım gösterdi.

Solistliğini Dr. Öğr. Üyesi Pelin Altıntaş’ın üstlendiği Türk Halk Müziği Konseri’nde, bağlamada Dr. Öğr. Üyesi Kenan Serhat İnce ve Ömer Faruk Kaçar, bas bağlamada Öğr. Gör. Rüstem Cem Yılmaz, kabak kemanede Emre Kayacan ve vurmalı çalgılarda Haluk Dolanbay sahne alarak dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserde, Bir Seher Vaktinde, Kalk Gidelim Yar Senin ile Nemse’ye, Zahidem, Deniz Kenarında Bir Ev Yapmışam, Arakçının Mendedir Ceyran gibi Anadolu’nun farklı yörelerine ait eşsiz eserler seslendirildi.