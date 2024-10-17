14 Kasım 2024’te Londra, e-ticaret sektörünün öncü isimlerini bir araya getirecek önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türk ve yabancı e-ticaret satıcılarını buluşturarak global ticaret fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen “MentorX: Amazon İş Modelleri ve Birleşik Krallık Fırsatları” başlıklı etkinlik, Linden House, Hammersmith’te gerçekleştirilecek. Etkinlik, Amazon iş modelleri ve Birleşik Krallık’ta e-ticaretin sunduğu fırsatlar üzerine kapsamlı bir bilgi paylaşımına sahne olacak.

Etkinliğin kurucusu ve MentorX’in başındaki Türk girişimci Emre Koca, e-ticaret alanındaki geniş deneyimi ve vizyonuyla Londra’da önemli bir rol üstleniyor. Türkiye’deki birçok girişimcinin global pazarlara açılmasında önemli bir rehber olan Koca, bu etkinlik aracılığıyla uluslararası iş insanları ve girişimcileri bir araya getirerek sektörde yeni işbirliklerine zemin hazırlıyor. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Koca, “MentorX olarak, Türk girişimcilerin dünya sahnesinde daha fazla yer bulmalarını ve uluslararası pazarlarda başarılı olmalarını amaçlıyoruz. Londra’daki bu etkinlik, e-ticaret alanındaki deneyimlerin paylaşılacağı ve yeni fırsatların keşfedileceği çok önemli bir platform olacak. Amazon iş modelleri konusunda derinlemesine bilgi sağlarken, Birleşik Krallık gibi büyük bir pazardaki fırsatları daha yakından tanıma imkânı sunacağız. Türk girişimcilerin global ticarette daha fazla söz sahibi olabilmeleri için bu tür etkinlikleri artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.

Amazon iş modellerine yönelik sunumlar ve Birleşik Krallık’taki e-ticaret fırsatlarına dair yapılacak konuşmalarla zenginleştirilecek etkinlik, katılımcılara yeni ticaret fırsatları oluşturma imkanı sunacak. Ayrıca, sektördeki profesyonellerle ağ kurma (networking) fırsatı da etkinliğin önemli parçalarından biri olacak. Emre Koca, Londra’daki bu etkinlikle, Türk girişimcilerin uluslararası pazarda güçlenmesine katkı sağlarken, iş dünyasında önemli bir buluşma noktası oluşturuyor. Hem Türk hem de yabancı katılımcılara yönelik bu etkinlik, e-ticaret dünyasına adım atmak veya işlerini büyütmek isteyen herkes için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak ön plana çıkıyor.