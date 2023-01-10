Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023, geniş katılımlı Türk girişimlerin inovatif ürünlerine ev sahipliği yaptı. ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen fuar, Türk girişimcilerin gövde gösterisine sahne oldu.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023, geniş katılımlı Türk girişimlerin inovatif ürünlerine ev sahipliği yaptı. ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen fuar, Türk girişimcilerin gövde gösterisine sahne oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2023 fuarına katılan 52 teknoloji tabanlı girişim, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların büyük ilgisini gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuarda akıllı tarım uygulamalarından elektronik atık yönetimi sistemlerine kadar pek çok alandaki fikirlerin inovatif girişimlere dönüştüğü ürünleri inceledi. Bakanlık olarak Turcorn 100 programı ve Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile bu alanda yol haritasını belirlediklerini anlatan Bakan Varank, “Verdiğimiz desteklerle Türkiye’den milyar dolar değerlemeye ulaşan yeni Turcornlar göreceğiz. Burada da dünyadan yatırım alan firmalar ve çok güzel fikirler var. Yürekten inanıyorum ki; bunlar da birer başarı hikayesine dönecek” dedi.

İstka desteği

CES 2023’e katılmak üzere ABD’de bulunan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle fuara katılan Türk teknoloji girişimcilerinin bulunduğu İstanbul Pavilyonu’nda incelemelerde bulundu.

Tek tek inceledi

52 standın tamamında incelemelerde bulunarak Türk girişimcilerin geliştirdiği teknolojiler hakkında bilgi alan Varank’a, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Zeki Durak ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da eşlik etti. Bakan Varank, CES’in dünyanın ne büyük elektronik fuarı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu fuar, aynı zamanda dünyanın farklı köşelerinden yeni girişimlerin buluştuğu bir fuar. Bine yakın start-up var burada. Kalkınma Ajanslarımızla, farklı hızlandırma programı yürüten kurum ve kuruluşlarımızla 52 start-up’ımızı buraya getirdik. Genç girişimcilerimiz ürünlerini gösteriyor, fikirlerini ortaya koyuyor, network kuruyor, yatırımcılarla buluşuyor ve potansiyel müşterileriyle görüşüyorlar. Büyük bir heyecan, ilgi var. Biz bu girişimleri buraya getirebilmek için farklı destekler veriyoruz. Konaklama, ulaşım ve stant kurmak gibi destekler veriyoruz. Aynı zamanda Türkiye, İstanbul platformu oluşturduk. Stantlarını ücretsiz kurabiliyorlar, masraflarını biz karşılıyoruz. Türk Hava Yolları’nın da ulaşım konusunda ciddi bir katkısı bulunuyor. İlgiden alakadan hepsi memnun. Tek tek hepsini ziyaret ettim. Neler düşündüklerini sordum, fikirlerini dinledim. Desteklerimizden memnunlar. Biz CES’i önemli bir platform olarak görüyoruz. Bakanlık olarak da farklı kurumlarımızla beraber bu fuara gelecek firmalarımızı önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edeceğiz. Gelsinler, dünyaya açılsınlar ve ihracat yapsınlar istiyoruz.”

“Büyük ivme yakaladık”

Türkiye’nin artık teknoloji altyapısını güçlendirdiğini söyleyen Varank, “Türkiye, son dönemde teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük bir ivme yakaladı. 2021’de Türkiye’den start-up’lar, 1.6 milyar dolar dünyadan yatırım çekmeyi başardılar. 2022’de de bu rakamı yakalayacağımızı görüyoruz. Biz biliyorsunuz Turcorn 100 Programını ilan ettik. Girişimcilik Stratejimizi kamuoyu ile paylaştık. Eğer Türkiye’yi katma değerli üretimle, sürdürülebilir bir ekonomi ile büyütmek istiyorsak bunun yolu girişimciliğe destek vermekten geçiyor. Biz de bakanlık olarak Turcorn 100 programı ve girişimcilik stratejimizle aslında yol haritamızı belirledik. Girişimcilerimize verdiğimiz desteklerle Türkiye’den milyar dolar değerlemeye ulaşan yeni Turcornlar göreceğiz. Başarılı Türk girişimler göreceğiz. TOGG iki senedir CES’te boy gösteriyor. Bunun yanında girişimlerimizin de buraya gelmesini önemsiyoruz. Geçen sene 20’ye yakın start-up’ı buraya getirmiştik. Bu sene 52 rakamını gördük. Bu rakamın artacağını görüyoruz. Kadın girişimciliğin de ön plana çıktığını görüyoruz. Firmaların hepsinde mutlaka bir kadın ortak görebiliyoruz. Sadece kadınların kurduğu girişimler var. 2 kadın girişimcinin kurduğu sağlık alanındaki girişim, belki de fuarın en fazla ilgi çeken alanlarından bir tanesiydi. İlgi alakayı orada gördüğümüzde aslında hem Türkiye’deki girişimlerin başarısından gurur duyduk hem de kadın girişimcilerin ne kadar etkili olabileceğini gördük” ifadelerini kullandı.

Fuara katılan Türk girişimlerden TheClico’nun Kurucu Ortağı Büşra Alasya, uluslararası fuarların özellikle start-up’ların desteğe en çok ihtiyacı duyduğu alanlar olduğunu belirterek İSTKA’nın hem konaklama hem ulaşım desteğiyle birlikte fuara katıldıklarını söyledi.

Elektronik atık yönetimi

Köstebek Kurucu Ortağı Müge Baltacı, Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı elektronik atık yönetimi dijital altyapısı olduklarını ifade ederek hem diğer ülkelerin kendi alanlarında start-up’larını görmek, hem de elektronik atık pazarını tanımak açısından fuara katılmalarının önemli olduğuna işaret etti.

Şehirliler için akıllı bahçeler

Vahaa Kurucu Ortağı Nehir Boyacıoğlu, yatırımcı ve müşteri görüşmeleri yaptıklarını kaydederek şehirli insanların kendi evlerinde kendi yiyeceklerini yetiştirmeleri için tasarlanmış nesnelerin interneti teknolojisi ve topraksız tarım tekniği karışımı akıllı bahçeler geliştirdiklerini söyledi.

İnovatif girişimler

İstanbul Pavilyonu’nda tanıtılan Türk teknoloji girişimleri arasında; elektrikli ve otonom hava taksi girişiminden görme kaybı riskini erken aşamada tespit etmeye olanak sağlayan taşınabilir tanı cihazına; disleksi, otizm, zihinsel yetersizliği veya alzheimer olan kişilerin bilişsel performanslarını artıran telefon yazılımından kargo göndermek isteyenlerle seyahat ederek ek gelir etmek isteyen kullanıcıları bir araya getiren mobil platforma kadar inovatif girişimler sergilendi.

Türk firmalarına ziyaret

Bakan Varank, CES 2023’e katılan diğer Türk firmalarının stantlarını da ziyaret etti. Varank’ın fuarda incelemelerde bulunduğu Türk şirketleri arasında, Vestel, Farplas, görüntü teknolojileri geliştiren CY Vision, elektrikli bisiklet üreticisi Volta, akıllı şehir uygulamaları geliştiren Ekin Solution ve sağlık teknolojisi girişimi Vivoo yer aldı.