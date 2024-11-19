Türkiye’nin ilk ve tek yerli patentli propolis üreticisi BEE’O ve BEE&YOU markalarının kurucusu ve CEO’su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, uluslararası arenada yaptığı çalışmalarla Asya-Pasifik Bölgesi’nin en başarılı kadın girişimcisi seçildi.

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Asya ve Pasifik Odalar, Borsalar, Endüstri ve Üreticiler Birliği tarafından düzenlenen prestijli bir organizasyonda ödüle layık görüldü. 12 Kasım 2024 tarihinde Singapur’da gerçekleşen ödül törenine, BEE’O ve BEE&YOU Kurucu Ortağı ve COO’su Taylan Samancı ile katıldı. Uluslararası düzeyde düzenlenen gecede, Samancı başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda ilerlediklerini kaydeden Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, şunları dile getirdi:

“Asya-Pasifik Bölgesi’nin En Başarılı Kadın Girişimcisi ödülüne layık görülmekten büyük gurur duyuyorum. Bu ödül, yıllardır verdiğimiz emeklerin bir karşılığı ve Anadolu propolisini dünya çapında tanıtma hedefimiz doğrultusunda daha büyük başarılara ulaşacağımızın bir göstergesi. Ayrıca, kadınların iş dünyasında daha güçlü yer alması gerektiğine inanıyorum. Kadın girişimcilerin artmasını ve kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarını temenni ediyorum. Gerekli bilgiye sahip ancak cesaret bulamayan kadınlara tavsiyem; kendinize inanın, hayal edin, çok çalışın ve risk almaktan çekinmeyin. Arıcılığı ve kadın girişimciliğini hem ülkemizde hem de dünyada desteklemeye devam edeceğim. Çünkü ‘Arı varsa, hayat var’.”