Türk girişimi Monday Hero, Amazon Web Services tarafından 2 bin girişimin arasında ödüllendirilen 25 girişimden biri olarak, büyük bir başarıya imza attı.

Türk girişimi Monday Hero, Amazon Web Services tarafından 2 bin girişimin arasında ödüllendirilen 25 girişimden biri olarak, büyük bir başarıya imza attı.

Dünya genelinde Amazon Web Services’in Impact Accelerator programına kabul alan ve programı başarıyla tamamlayan 25 girişimden biri olan Türk yazılım uygulaması Monday Hero, 225 bin dolar hibe desteği aldı. Bir Low-Code SaaS girişimi Monday Hero, mobil yazılım ekiplerinin yüzde 60 oranında daha hızlı uygulama geliştirmelerini sağlıyor.

Amazon Web Services’in (AWS) ABD’deki girişimleri desteklemek için başlattığı, 8 haftalık yoğun bir hızlandırma programı olan AWS Impact Accelerator, girişimleri Seattle’da bulunan Amazon Headquarter Ofisi’nde, AWS’teki önemli pozisyonlardaki kişilerle bir araya getirdi. Programda AWS bünyesinde yer alan Business ve Tech mentörlerle birebir çalışan girişimlerin 25’i, 225 bin dolar değerinde nakit ve AWS kredi desteğinin sahibi oldu. 25 girişimden biri olan Amerika merkezli ve YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından Monday Hero Low-code SaaS girişimi olarak; Figma, Adobe XD ve Sketch tasarım dökümanlarını, native ve cross-platform mobil uygulama kodlarına çevirerek, mobil yazılım ekiplerinin yüzde 60 oranında daha hızlı uygulama geliştirmelerini sağlıyor. Monday Hero Kurucu Ortağı ve CTO’su Burcu Geneci, “Özellikle teknoloji üreten ve teknoloji dikeyinde hizmet veren bir girişim olarak bu alandaki en güçlü firmalar arasında yer alan AWS partnerliğini elde etmek ve AWS bünyesindeki çözüm mimarları ve değerli mentörlerle çalışmak, sistemlerimizin gücünü test etmek aynı zamanda kanıtlamak bizler için oldukça önemliydi” dedi.

“2 bini aşkın girişim arasından ilk 25’e seçilmek büyük bir gurur”

Monday Hero CEO’su Nazlı Temurtaş ise, “AWS tarafından, 2 bini aşkın girişim arasından ilk 25’e seçilmek büyük bir gurur Monday Hero, ürünün/ekibin potansiyelini nasıl etkili bir şekilde ortaya koyulabildiğini ve sağladığımız faydanın ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Yazılım uygulama pazarı her yıl yüzde 27 oranında büyüyor ve pazarda yazılım/ürün geliştirme ekiplerini hızlandıracak, otomasyon araçlarının gittikçe önem kazanacağını söyleyebiliriz. Yeni oluşan bu pazarda önemli oyunculardan biri olmak istiyoruz. Bu destekle birlikte, girişimcilerin fikirlerini mobil uygulama olarak hayata geçirmelerini bir aşama daha kolaylaştıracak özellikleri platformumuza katacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Monday Hero 225 bin dolar desteğin yanı sıra program süresince AWS’in Las Vegas’ta düzenlediği 55 bini aşkın katılımcıya ev sahipliği yapan AWS Invent etkinliğine katılmaya hak kazanan girişimlerinden bir tanesi oldu. Girişim, Şubat ayı itibariyle de yeni bir yatırım turuna hazırlanıyor.

Monday Hero hakkında

2019 yılında, Nazlı Temurtaş ve Burcu Geneci tarafından kurulan Monday Hero girişimi, Figma, Adobe XD ve Sketch tasarım dokümanlarını, native (iOS) ve cross-platform (Flutter) mobil uygulama kodlarına çeviriyor ve IT ekiplerinin tasarımdan kodlamaya geçiş süreçlerini otomatize ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında cross-platform mobil uygulama geliştirmeyi sağlayan Flutter diline de destek vermeye başlayan platform, hem iOS hem de Android uygulamalar için çözüm sağlıyor. Kullanıcılarına platformdan ayrılmadan, üretilen kodun, mobil uygulamada nasıl çıktı verdiğini gösterdiği Preview özelliği ile çıkan kodun ve yapılan değişikliklerin kolaylıkla görüntülenebilmesi ile de rakiplerinden farklılaşıyor.

YTÜ Yıldız Teknopark Kuluçka firması olan girişim, projeye ilk olarak önemli kuluçka programlarından aldıkları finans ve mentörlük destekleri ile başladı. Girişim tohum-öncesi yatırım turunda, Türkiye’den Can Aksoy, Koray Bahar gibi yatırımcılardan da destek aldı. Bu yatırımla, platformunu Mac, Windows işletim sistemi ve web üzerinden kullanıcılarına açan Monday Hero, köprü yatırım turu ile Koray Bahar, Angel Effect ve Aegean Ventures gibi güçlü yatırım ve yatırımcı ağlarının da ortaklığı ile U.S. pazarındaki operasyonlarını genişletmek üzere, faaliyetlerini hızlandırdı.