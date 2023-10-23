Geçtiğimiz ay düzenlenen bir programda yabancı ülkeden galen basın mensuplarının içeriye alıp Aydın’da görev yapan gazetecileri içeriye almayan 2 bin 700 yıllık Mastaura Antik Kenti’nin kazı başkanı Doç. Dr. Sedat Akkurnaz’ın ekibi antik kentte protokolü ağırladı. Sedat Akkurnaz’ın bulunmadığı programa antik kentin tanıtımı ve gün yüzüne çıkması için hiçbir fedakarlıktan kaçmayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.

Protokol üyeleri ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Nazilli’deki dünyaca ünlü antik kent Mastaura’yı ziyaret ederek yapılan kazı çalışmaları ve antik kent hakkında bilgi aldı. Rektör Kent’e Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve rektör yardımcısları eşlik etti. Fevri çıkışları ve kamuya açık olan antik kente Türk Gazetecileri sokmayarak skandal kararlara imza atan Mastaura Antik Kenti kazı Başkanı ADÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz’ın yer almadığı ziyarette bugüne kadar devlet sırrı gibi basından gizlemeye çalıştığı antik kent ile ilgili protokol üyelerine bilgi verildi.

“Akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim”

Antik Kent’te incelemelr yapıp bilgi alan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, geçtiğimiz hafta gazetecilerle birlikte antik kente alınmayan Nazilli belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a desteklerinden dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmedi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, “Nazilli tarihi bir yer. Dünya üzerinde ayakta kalan tek arena olma özelliğine sahip ve Roma’da bulunan kolezyumun benzeri Nazilli’den dünyaya açılan kapı Mastaura Antik Kenti’ni değerli akademisyenlerimiz ile gezdik. Üniversitemiz tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Sağ olsun başkanım da her türlü desteği veriyor ve vermeye de hazır olduğunu söyledi. Beraber güzel çalışmalara devam edeceğiz. Nazilli ilçe sınırları içerinde yer alan Mastaura Antik Kenti, Harpasa Antik Kenti ve Toygar Höyüğü ile ilgili çalışmalara hız verilmesi yönünde istişarelerde bulunduk. Helenistik ve Roma dönemine ait kalıntıların olduğu Mastaura Antik Kenti’ni de gezdik. Kentte 4 yıldır çalışmalar devam ediyor. Amphitiyatro ve Roma Hamamı’nda yürütülen çalışmalarda kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Kentin görünür hale gelmesinde ve tanıtılmasında emeği geçen akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Roma dönemine ait olan amphitiyatro ülkemizdeki nadir arkeolojik kalıntılardan birisidir. Bu değerli arkeolojik kalıntının Üniversitemiz tarafından ortaya çıkarılması memnuniyet vericidir. Turizme kazandırılması yönünde de belediyemiz başta olmak üzere kurumlarımızın çalışmaları sürmektedir” dedi.

“Turizmde de söz sahibi olmak en büyük hedefimiz”

Ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent’e teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan: “Nazilli’de inanılmaz güzel çalışmalar oluyor. Nazilli ile ilgili bilimsel çalışma şimdiye kadar hiç yapılmamıştı. Üniversitemizle beraber hocalarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Nazilli ile ilgili 10 tane bilimsel eser basıldı. Bu Nazilli tarihi açısından çok çok kıymetli. Bilimsel çalışmalarımız da ciddi meyvesini veriyor. Bu güne kadar Belediye olarak kazı çalışmaları başta olmak üzere tüm çalışmalara yaklaşık 17 milyon liralık desteğimiz oldu. Olmaya da devam edeceğiz. Tarımda, sanayide, gastronomide ve kültürel alanlardaki değerleri ile birlikte Mastaura Antik Kenti, Harpasa Antik Kenti ve Toygar Höyüğü gibi değerleri ile de turizmde de söz sahibi olmak en büyük hedefimiz” dedi.