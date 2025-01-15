Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, Türk futbolunun içinde bulunduğu finansal zorluklara çözüm sunacak bir dijital dönüşüm projesi olan FanSphere’i anlattı. Ayaz, bu platformun kulüpler için yeni gelir kaynakları oluşturarak finansal dayanıklılığı artıracağını belirtti.

Türk futbolunun, büyük mali yükümlülüklerle boğuştuğunu ifade eden US-SEN Genel Başkanı Bekir Ayaz, FanSphere’in bu zorlukları aşmada oynayacağı kritik role dikkat çekti. Türk kulüplerinin çoğu, özellikle Süper Lig kulüpleri, yüksek borç seviyeleri ve finansal zorluklarla mücadele ettiğine değinen Ayaz, “FanSphere, bu kulüplere dijitalleşme aracılığıyla yeni gelir kaynakları oluşturarak finansal sürdürülebilirlik sağlayacak bir platform sunuyor. Taraftarların tutkusu ve bağlılığı, kulüplerimizin mali yapısını güçlendiren bir dinamizm haline dönüşecek. FanSphere, kulüplerin ekonomik bağımsızlıklarını artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Platform, yalnızca taraftar etkileşimini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kulüplerin büyük mali yükümlülüklerle başa çıkabilmesini sağlayacak finansal bir model sunuyor” dedi.

FanSphere’nin kulüplere yeni gelir modelleri sunduğunu aktaran Ayaz, “Lisanslı ürün satışları, premium üyelikler, dijital etkinlikler ve sponsorlu içerikler sayesinde kulüplerin mali yükü hafifletilecek. Ayrıca, taraftarların dijital platformda aktif rol alması, kulüplerin gelirlerini artıracak ve borç seviyelerini azaltmalarına yardımcı olacaktır. Türk futbolunun eşsiz bir taraftar kültürüne sahip ve bu potansiyel FanSphere aracılığıyla ekonomiye dönüştürülebilecek. Türkiye’nin futbol sevgisi, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Taraftarlarımız, tribünlerde gösterdikleri desteği, dijital dünyada da gösterecek. FanSphere, bu tutkuyu ekonomik bir güce dönüştürerek kulüplerimizi ayakta tutacak” diye konuştu.

"Türk futbolu, hem sahada hem dijitalde yeniden zirveye oynayacak"

Ayaz, FanSphere’in kulüplerin sürdürülebilirliğini sağlamada oynayacağı role dikkat çekerek, platformun gelir modellerini şu şekilde özetledi:

“Lisanslı ürün satışları, taraftarlar platform üzerinden takımlarının lisanslı ürünlerine kolayca ulaşabilecek. Premium üyelik ve özel içerikler, taraftarlar, kulüplerine yakınlaşmak için premium üyeliklere ilgi gösterecek. Reklam ve sponsorluk: Sponsor markalar, platformun geniş kullanıcı kitlesine erişim sağlayacak. Dijital etkinlikler ve biletleme, kulüpler, dijital etkinliklerden ek gelir elde edecek.”

FanSphere’in Türk futbolunu sadece dijitalleşme yolunda bir adım öteye taşımayacağını, aynı zamanda finansal sürdürülebilirlik için bir koruma kalkanı oluşturacağını ifade eden Ayaz, “FanSphere, Türk futbolunun finansal dayanıklılığı için devrim niteliğinde bir çözümdür. Kulüplerimiz, taraftarlarının gücünü arkasına alarak mali zorluklarla başa çıkabilecek ve daha güçlü bir geleceğe yelken açacaktır. Türk futbolunun mevcut finansal zorluklarını aşmak ve kulüpleri sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için FanSphere’in kaçınılmaz bir adım. FanSphere, Türk futbolunda yeni bir çağın kapılarını açacak. Taraftarların tutkusu, kulüplerin ekonomisi ve sponsorların desteğiyle Türk futbolu, hem sahada hem dijitalde yeniden zirveye oynayacak. FanSphere ile futbol artık sahada kazanılan bir oyun olmanın ötesine geçerek, dijital dünyada ekonomik bir güç haline geliyor” dedi.