DG Sivasspor-Ballkani maçında 37. saniyede gol atan Sivassporlu futbolcu Fredrik Ulvestad, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.

DG Sivasspor-Ballkani maçında 37. saniyede gol atan Sivassporlu futbolcu Fredrik Ulvestad, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.

UEFA Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - Ballkani: 0 (Maç devam ediyor) UEFA Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - Ballkani: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani’yi ağırlıyor. Sivasspor 37. saniyede Fredrik Ulvestad’ın attığı golle öne geçti.

Verilere göre; bu gol aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken atılan golü olarak kayıtlara geçti. Golden sonra Ulvestad büyük sevinç yaşadı.