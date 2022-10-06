Verilere göre; bu gol aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken atılan golü olarak kayıtlara geçti. Golden sonra Ulvestad büyük sevinç yaşadı.

UEFA Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - Ballkani: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - Ballkani: 0 (Maç devam ediyor)

DG Sivasspor-Ballkani maçında 37. saniyede gol atan Sivassporlu futbolcu Fredrik Ulvestad, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.

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