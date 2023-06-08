Türk-Fransız Ticaret Derneği heyeti ile bir araya gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’daki ihracatçı firmaların Fransa pazarında daha fazla yer alması için destek talebinde bulunarak, Oda üyeleri için vize kolaylığı sağlanması konusunda taleplerini iletti.

Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanı Franck Meyrede ve Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahm beraberindeki heyetle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Fransa ve Malatya arasında ticaret ve sosyal alandaki destek planlamaları ile iş birliği çalışmaları üzerine konuşulan toplantıda bilgiler veren Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremler dolayısıyla yapılan bu ziyaret bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. 2,8 trilyon dolarlık ekonomisiyle Fransa şu an dünyanın yedinci büyük ekonomisine sahip. Malatya olarak, ekonomisi güçlü Fransa ile ticari bağımızı daha da güçlendirmek adına bu ziyareti önemli görüyoruz. Fransa’ya ihracatımızı her yıl arttırarak devam ettiriyoruz. 2022 yılında Fransa’ya Malatya’dan 18 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam, ne Malatya’nın ne de Fransa’nın potansiyellerini yansıtmıyor. Bunu mutlaka yukarı çekme hedefindeyiz. 2023 hedefimiz en az 50 milyon dolar ihracat. Bu nedenle Malatya ve Fransız şirketlerinin birlikte projeler üretmeleri ve işbirliğine gitmeleri için Türk-Fransız Ticaret Derneği’nin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Deprem sonrası toparlanma süreci için destek talebinde de bulunan Başkan Sadıkoğlu, “Malumunuz büyük bir deprem felaketi yaşadık. 11 ilimizde 50 bini aşkın insanımız hayatını kaybetti. Şehrimizde bulunan iş yerlerinin neredeyse yüzde 80’i hasar aldı. Yapacağımız iş birliğinin, ekonomimizin yeniden ayağa kalkması ve deprem öncesi seviyeye ulaşabilmesi için de büyük önem arz ediyor. Bu nedenle yapmış olduğunuz ziyareti önemsediğimizi bir kez daha belirtmek isterim” diye konuştu.

Başkan Sadıkoğlu, ayrıca Fransa Büyükelçiliği temsilcilerine Oda üyeleri için vize kolaylığı sağlanması konusundaki taleplerini de iletti.

Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanı Franck Meyrede ve Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahm da her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.