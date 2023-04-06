Yurt dışında İsrail başta olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösteren Türk firması, 3 bin 500 yeni personel alacağını duyurdu. Şirket, yurt dışı projeleri için Türkiye’den mühendis ve işçi alımı yapacak.

Yurt dışında İsrail başta olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösteren ve yeni projelere imza atan Yılmazlar Holding, 2023 yılı içerisinde yapacağı yeni projeler için yaklaşık 3 bin 500 mühendis ve işçi alımı yapacağını duyurdu. 3 bin 500 personele yüksek ücretli iş imkanı vermekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yılmazlar Holding CEO’su Harun Reis Yılmaz, “Ülkemizde yaşanan ekonomik daralma yurt dışı projeleri ile istihdamı artırmakta yüksel maaşlarla ülke gelirlerini değerli ve büyük katkı yapmaktadır. Geçen yıl yaptığımız alımlara ilave olarak bu yılın ilk yarısında 3 bin 500 yeni personele yüksek ücretli yeni iş imkanı verecek olmaktan son derece mutluyuz. Umarım bu sayılar giderek artar ve ülkemizin döviz gelirleri yükselerek cari açığa katkımız devam eder. İstekli mühendis ve kalifiye elemanlar şirket web sayfasından başvuru yapabilirler” dedi.