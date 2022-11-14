Tasarım ve Proje Yönetim alanında dünyanın en iyi 100 firmasından biri olan (NKY), Avrupa Birliği’nin finans ettiği 508 Milyon Euro’ya mal olacak Romanya’nın en önemli hastanesinin tasarım ve proje yönetimi sürecini üstlenecek. NKY Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Emre Yazıcı, İtalyan, Alman ve Fransız firmaları arasında bir Türk firması olarak bu dev projenin tasarım ve mühendislik hizmetlerini verecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tasarım ve Proje Yönetim alanında dünyanın en iyi 100 firmasından biri olan (NKY), Avrupa Birliği’nin finans ettiği 508 Milyon Euro’ya mal olacak Romanya’nın en önemli hastanesinin tasarım ve proje yönetimi sürecini üstlenecek. NKY Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Emre Yazıcı, İtalyan, Alman ve Fransız firmaları arasında bir Türk firması olarak bu dev projenin tasarım ve mühendislik hizmetlerini verecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tasarım ve Proje Yönetim Şirketi NKY, dünyanın çeşitli lokasyonlarında imza attığı dev projelerine bir yenisini daha ekledi. Avrupa Birliği’nin finans ettiği 508 Milyon Euro’ya mal olacak Romanya’nın Craiova Bölgesel Hastanesi Projesi için Romanya Sağlık Bakanlığı ile Türk firması NKY arasında tasarım ve teknik destek sözleşmesi imzalandı. Törene Romanya Sağlık Bakanı Prof. Dr. Alexandru Rafila ve Craiova Belediye Başkanı Lia Olgua Vasilescu ile NKY Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Emre Yazıcı ve Genel Koordinatör Ömer Ünlü yer aldı.

İmza töreninde konuşan Romanya Sağlık Bakanı Prof Alexandru Rafila, “Türkiye’nin son yıllarda sağlık hizmeti alanında yaptığı atılımları yakından takip ediyorduk. Bu nedenle ülkemizin bu büyük yatırımında uluslar arası tecrübesi çok güçlü olan bir Türk firmasını seçtik. Kendileri yerel ortakları ile birlikte en yüksek teknik puanı alarak bugün buradalar” dedi.

Craiova Belediye Başkanı Vasilescu ise “Şehrimiz uzun süredir bu yatırımı bekliyordu. Firmadan çalışmalarını en kısa sürede bitirecekleri sözünü aldık” diye konuştu.

NKY Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Emre Yazıcı da İtalya, Almanya ve Fransız firmaları arasında bir Türk firması olarak projeyi almanın gururunu yaşadıklarını belirterek "İtalya, Almanya ve Fransa firmalarının yanı sıra biz de bir Türk firması olarak dosyamızı gönderdik. Teknik yeterliliğimizin üstün olmasına rağmen takdir edersiniz ki Avrupa’nın finanse ettiği bir işi Avrupa topraklarında almak zordur. Ön yeterlilikten 3 firma geçti. Hastane konusunda teknik anlamda en iyisi olduğumuzu zaten biliyorduk. 99 puanla iş bizde kaldı" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği’nin resmi finans kuruluşu EIB tarafından verilen kredi ile hayata geçecek olan Craiova Bölge Hastanesi toplam 508 Milyon Euro’ya mal olacak. 807 yatak ve 200.000 m2 kapalı inşaat alanına sahip olacak hastanenin yapımına 2023 yılında başlanılması bekleniyor.