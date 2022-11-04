Türkiye’nin en önemli tıbbi cihaz üreticilerinden olan INVAMED, Ar-Ge laboratuvarlarında Türk mühendislerinin geliştirip ürettiği AngioCATH’i dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.

Türkiye’nin en önemli tıbbi cihaz üreticilerinden olan INVAMED, Ar-Ge laboratuvarlarında Türk mühendislerinin geliştirip ürettiği AngioCATH’i dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.

Kalp kasını besleyen atardamarlarda daralma veya tıkanmaların meydana gelmesiyle başvurulan anjiyo işlemlerinde kullanılan kılavuz kataterler, aynı zamanda damardaki bu daralma veya tıkanmalar için yapılan operasyonlarda balon ve stent uygulamalarında kılavuzluk yapan tıbbi cihazlar olarak biliniyor. Kılavuz kataterlerin birçok operasyon için birden fazla kullanım amacı bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre her yıl ortalama 17 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu sebeple kalp hastalıklarının tespiti ve tedavi sürecinde kullanılan tıbbi cihazların önemi yadsınamaz hale geliyor. Türkiye’nin en önemli tıbbi cihaz üreticilerinden olan INVAMED, kendi Ar-Ge laboratuvarlarında Türk mühendislerince geliştirilen AngioCATH‘i dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.

AngioCATH, kataterin daha kolay konumlandırılması ve taşınması için olağanüstü tork kontrolü ve bükülme direnci sağlarken, çok çeşitli şekil tasarımları ile ihtiyaca yönelik üretiliyor. INVAMED’den yapılan açıklamaya göre, AngioCATH büyük lümen tasarımı sayesinde çok sayıda tedavi seçeneği ve senaryosu için gereken cihaz uyumluluğunu mükemmel bir şekilde sağlarken, çok çeşitli uygulama özellikleri ile ulaşılması zor anatomik bölgelerdeki damarlara bile erişim sağlayabiliyor.