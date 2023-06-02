Diyarbakırlı iş adamı Volkan Beşenk, ambalaj sektöründe doğa dostu ürünler üreterek Türkiye ve dünya piyasasında adından söz ettiriyor.

Dünyanın birçok ülkesine doğa dostu ürünler ile hitap eden Worldpack ambalaj firması, Türkiye’de de farkındalık oluşturmak adına kolları sıvadı. Doğada çözülebilen geri dönüşümlü ürünler ile Türkiye piyasasına giren firma, kısa sürede doğa dostu ürünleriyle farkındalık oluşturdu. Worldpack Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Beşenk, dünyanın el birliğiyle kurtarılması gerektiğini belirterek, bunun için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doğa dostu ürünlerle vatandaşı farkındalığa davet ettiklerini söyledi.

“Binde fazla çalışanı olan ve dünya genelindeki müşterilere hizmet veren bir şirketiz”

Ambalaj malzemeleri sektöründe lider konumda olan bir şirket olduklarını ifade eden Beşenk, “2013 yılında kurulmuş olmamıza rağmen kısa bir sürede sektörde adımızdan sıkça söz ettirmeyi başardık. Bugün altı farklı fabrikada üretim yapan, binden fazla çalışanı olan ve dünya genelindeki müşterilere hizmet veren bir şirketiz. Ancak, sadece büyüklüğümüzle değil, aynı zamanda çevreye duyarlılığımızla da öne çıkmaktayız. Doğa dostu ambalaj malzemelerimizin kullanımı, çevreyi korumanın yanı sıra müşterilerimize de sürdürülebilir bir seçenek sunmaktadır. Ürünlerimizin geri dönüşümü kolay olması ve doğada çözünebilir olması, doğanın korunması için attığımız adımların bir parçasıdır” dedi.

Üretim sürecinde organik ve yenilenebilir kaynakları kullanarak çevresel etkiyi minimuma indirmekte olduklarını aktaran Beşenk, “Bu sayede toplumumuza ve dünyamıza daha sürdürülebilir bir gelecek sunmayı hedeflemekteyiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, enerji tüketimimizi minimize ediyor ve karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Tüm ürünlerimiz, yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Bu standartların sağlanmasında, yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarımızın yanı sıra deneyimli ve yetenekli personelimizin de büyük payı vardır. Ürünlerimizin müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olarak tasarlanması, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibimizin bir yansımasıdır” diye konuştu.

Şirketin sadece işi büyütmekle kalmayıp aynı zamanda topluma ve dünyaya karşı da sorumluluklarını yerine getirmekte olduğunu kaydeden Beşenk, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sorumluluk bilinciyle topluma fayda sağlayan projelere destek olmaktayız. Ayrıca çalışanlarımızın da sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını teşvik ediyoruz. Sonuç olarak biz çevre dostu, yenilikçi ve müşteri odaklı bir şirketiz. Sektördeki lider konumumuz ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla, müşterilerimize yüksek kaliteli ve çevre dostu ambalaj malzemeleri sunmaktan gurur duyuyoruz. Yenilikçi yaklaşımımızla sektörde öncü ve lider konumumuzu koruyarak, dünya genelindeki müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.”

Her zaman daha iyiye ulaşmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Beşenk, “Yenilikçi ürünlerimizi ve üretim tekniklerimizi sürekli olarak geliştirerek, sürdürülebilirlik alanında öncülük etmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin taleplerine hızla yanıt vermek ve beklentilerini aşmak için, deneyimli ve yetenekli bir ekiple çalışıyoruz. Çalışanlarımızın gelişimine yatırım yaparak, şirketimizin büyümesine katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. İşimizin sadece ambalaj malzemeleri üretmekle sınırlı olmadığının farkındayız. Topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında projelere destek veriyoruz. Bu projelerin, hem çevremiz hem de toplumumuz için olumlu etkileri olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.