FinTech hizmetleri platform Colendi, Londra merkezli blok zinciri yerleşimleri ve ödeme sağlayıcısı SETL’ın tamamını satın aldı. Colendi, bu satın alma ile kurumsal blockchain çözümleri pazarında dünyada önemli bir oyuncu olarak konumlanmasını sağlayacak bir adım attı. İngiltere Merkez Bankası ve finans devlerine hizmet veren SETL, Colendi’nin 100 milyon aktif finansal kullanıcı hedefine de katkı yapacak. Colendi Global CEO’su Bülent Tekmen, “SETL ile birlikte Colendi çatısı altında yeni bir genel blockchain altyapısı hazırlıyoruz ve 10 milyondan fazla kullanıcımızın hizmetine sunacağız” dedi.

FinTech hizmetleri platform Colendi, Londra merkezli blok zinciri yerleşimleri ve ödeme sağlayıcısı SETL’ın tamamını satın aldı. Colendi, bu satın alma ile kurumsal blockchain çözümleri pazarında dünyada önemli bir oyuncu olarak konumlanmasını sağlayacak bir adım attı. İngiltere Merkez Bankası ve finans devlerine hizmet veren SETL, Colendi’nin 100 milyon aktif finansal kullanıcı hedefine de katkı yapacak. Colendi Global CEO’su Bülent Tekmen, “SETL ile birlikte Colendi çatısı altında yeni bir genel blockchain altyapısı hazırlıyoruz ve 10 milyondan fazla kullanıcımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Türkiye’nin en büyük sermayeli finansal teknoloji şirketlerinden biri olan Colendi, İngiltere’de stratejik bir satın almaya imza attı. Colendi; merkez bankaları, saklama ve ödeme kurumları ile yaptığı yüksek profilli çalışmaları ile tanınan, Londra merkezli, dünyanın önde gelen kurumsal ve regüle platformlar için blockchain temelli ödeme ve mutabakat sistemleri sağlayıcısı şirketlerinden olan SETL’ın tamamını satın aldı. Satın almayla birlikte büyümesini güçlenerek sürdüren Colendi, 100 milyon aktif finansal kullanıcıya hizmet veren dünyanın en büyük finans teknoloji şirketlerinden ve bölgedeki sayılı unicorn’dan biri olmayı hedefliyor.

Fintech şirketi, 2021 yılında Seri A yatırım turunda, 120 milyon dolar değerleme üzerinden 38 milyon dolarlık yatırım alarak değerlemesini 158 milyon dolara taşımıştı. Seri A yatırım turunda, Re-Pie, Finberg, Startupfon Fund, Longbow Capital Partners, Thomas M. Fitzgerald, Mehmet Sepil, Hasan Aslanoba, Kamani Family Ofice Fund gibi üst düzey yerli ve yabancı yatırımcılardan yatırım almayı başaran Colendi, 2022’nin ikinci yarısında da Seri B Yatırım turuna başladı.

SETL yöneticileri dünyaca ünlü finansçılar

İngiltere Eski Merkez Bankası Başkanı Sir David Walker’ın Başkanı olduğu, JP Morgan eski CTO’su Anthony Culligan’ın platformu hazırladığı ve Boston Consulting Group’un eski CEO’su Philippe Morel’in CEO’su olduğu SETL, satın alma sonrasında Colendi’nin İngiltere merkezli ofisi haline geldi.

Colendi Global CEO’su Bülent Tekmen, satın alma hakkında şöyle konuştu: “SETL’ı, Colendi ailesine dahil etmekten mutluluk duyuyoruz. SETL’ın yüzde 100’ünü satın aldık. SETL ekibinin tamamı Colendi’ye katıldı ve görevlerine devam ediyorlar. SETL ile birlikte bu dünyayı Web3 ile entegre etmek ve 100 milyon kullanıcıya ulaşmak üzere teknolojik iş birliği yaratıyoruz. Bu şekilde hem Londra’da bir merkeze, hem iyi bir mühendislik gücüne, hem de gerçek anlamda dünyadaki ‘mutabakat sistemine’ entegrasyona sahip oluyoruz. Ayrıca Fintech dünyası içinde güçlü bir teknoloji ile kendimize yeni bir oyun alanı açıyoruz.”

Yeni Blockchaın alt yapısı hazırlıyor

Geleceği şekillendirmesi beklenen blockchain teknolojisi, günümüzde kripto para başta olmak üzere finans, sağlık, gayrimenkul, hukuk, politika gibi birçok alanda kullanılıyor. SETL ile birlikte yeni bir genel blok zinciri altyapısı hazırlığı yapan Colendi, bir tür DeFi girişimi oluşturacak. Yani merkeziyetsiz bir ağ üzerinde ürünler geliştirecek ve interneti olan herkesin parasal hizmetlere, finansal ürünlere, yatırım araçlarına, ticaret fırsatlarına erişebilmesine olanak sağlayacak. Ayrıca, aktif dApp’lere erişim gibi birçok yeniliği de kullanıcılarına sunacak.

Tekmen, “Kullanıcılarımızın için SETL’ın blockchain teknolojisini kullanmayı dört gözle bekliyoruz. İster oyun oynayın, ister alışveriş veya yatırım yapın, isterseniz tasarruf edin. Finansal etkileşimlerinizin deneyiminize gömülü olduğu bir gelecek görüyoruz. Bu alanda çok ciddi geliştirmelerle beraber SETL’ı başka alanlardaki iştiraklerimizin tamamına entegre ederek çalıştıracağımız yeni oyun alanları da çıkartıyoruz” dedi.

Doğru zamanda, doğru teknoloji

SETL Başkanı Sir David Walker ise "Colendi bizim için tam anlamıyla doğru ortak. Olağanüstü büyümeleri, finansal hizmetleri kapsayan değişiklikleri anladıklarını ve kucakladıklarını gösteriyor. Ortak vizyonumuzu gerçekleştirebilecek küresel bir ‘merkezi olmayan ağ’ oluşturmak için doğru zamanda doğru teknolojiyi getiriyoruz” dedi.

SETL CEO’su Philippe Morel ise “Colendi ile yeni bir tür DeFi girişimi oluşturuyoruz. Hızlı ve ucuz bir halka açık blok zinciri, hızla gelişen ekonomilerde milyonlarca cüzdana ayrıcalıklı erişim, aktif dApp’lerden oluşan bir ekosistem ve RegFi aktörlerinin izin verilen defterlerini halka açık bir blok zincirine bağlama fırsatı. Bu fırsatı dış yatırımlara açacağız ve projenin gücü ve vadesi göz önüne alındığında yüksek düzeyde bir ilgi bekliyoruz” diye konuştu.

SETL’ın hizmet verdiği kurumlar arasında merkez bankaları ve finans devleri bulunuyor. Dünya çapında farklı güçlere, entegrasyonlara sahip olan yapıları Colendi’nin içine aldıklarına dikkat çeken Tekmen, şunları söyledi: “SETL’ın yatırımcıları arasında çok güçlü grupların olması çok önemli. SETL, birçok bankaya teknolojik altyapı sağlıyor. Birçok bankanın da burada kullandığı alt yapı ve teknoloji sayesinde farklı ülke, farklı dinamikler fark etmeksizin dijital olarak tek bir sistem içerisinde, saniyede 1 milyon işlem gerçekleştirebiliyor."