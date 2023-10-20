Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 23-25 Ekim’de Azerbaycan’da düzenleyeceği "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak askeri tatbikatında yer alacak Türk F-16 uçakları Azerbaycan’a geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatı yapılacak. Tatbikat hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, tatbikatta yer alacak Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının da Azerbaycan’a geldiği kaydedildi.

"Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı, 23-25 Ekim’de Bakü, Nahçıvan ve Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilecek.