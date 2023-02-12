Türk, Ermeni ve ABD’li arama-kurtarma ekipleri, Adıyaman’da enkaz altında kalan 2 genç kadını sağ olarak kurtardı.

Türk, Ermeni ve ABD’li arama-kurtarma ekipleri, Adıyaman’da enkaz altında kalan 2 genç kadını sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş’ta depremin 7. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’ta depremin 7. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Türkiye’ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor. Ermenistan ve ABD’den gelen ekipler, Türk arama-kurtarma ekipleri ile birlikte Adıyaman’da enkaz altında kalan 2 genç kadını sağ olarak kurtardı.